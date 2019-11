Do konce roku by měl Jihočeský kraj dostat seznam možných investorů pro letiště u Plané.

Poradenská firma, kterou si kvůli budoucímu rozvoji areálu kraj najal, chce oslovit až 150 provozovatelů jiných letišť, investičních fondů a podobných subjektů. Jména skutečných zájemců o spolupráci pak budou předložena podle Josefa Knota, náměstka hejtmanky, do prosince. „Netroufnu si říct, jaký bude seznam subjektů,“ naznačuje Josef Knot, že se předem nedá určit, s kolika případnými partnery se bude vážně jednat o příští spolupráci.

Výběr mimořádně zajímá i město České Budějovice. To vážně uvažuje o prodeji svého podílu v akciové společnosti, která se o chod letiště u Plané stará. Podle Jiřího Svobody, primátora Českých Budějovic, chce proto na příští rok dát radnice na provoz areálu jen polovinu z toho, co požaduje vedení akciovky – to znamená zhruba 36 milionů korun místo více než 70 milionů.

Jednání o prodeji městského podílu už pokročila do nové fáze. Už začalo hledání firmy, která by zmíněný podíl ocenila.

Vedení kraje je podle náměstka hejtmanky Josefa Knota transakci nakloněno, ale konečné slovo musí mít zastupitelstvo. Jde také o přesné podmínky, za jakých by se koupě uskutečnila.

Velký vliv na rozhodování města bude mít i současné hledání strategického partnera pro rozvoj letiště. „Souvisí to s odhadem ceny akciovky,“ říká primátor Jiří Svoboda a dodává, že v lednu by mohl být vybraný partner znám. Kvůli uvažovanému prodeji chce ale město zkrátit svůj příspěvek na chod letiště. Dosud platila budějovická radnice provozní náklady napůl s krajem. Prostředky do vylepšení dráhy nebo stavby nové odbavovací haly vkládal kraj.

Vloni dalo město na provoz areálu u Plané zhruba 25 milionů korun. Na příští rok to mělo být už 72 milionů. To se radnice zdráhá, proto začala jednání s krajem o prodeji akciového podílu Českých Budějovic.

Podle Jiřího Svobody bude chtít město dodatek ke smlouvě o financování letiště, který by umožnil platit na provoz po čtvrtletích. V rozpočtu Českých Budějovic se zatím uvažuje o příspěvku 36 milionů, což má pokrýt půl roku. Do té doby primátor předpokládá prodej akcií.

Kraj je připraven zaplatit na příští rok celých více než 70 milionů požadovaných akciovou společností na chod.

Zvýšené náklady souvisejí s nynějším jednáním o certifikaci pro mezinárodní provoz a většími nároky na personální i technické vybavení.

Někteří obyvatelé Českých Budějovic se ale netají svým kritickým pohledem na vývoj situace kolem letiště. Například podle Milana Suchana, bývalého investičního inženýra, chybí celému projektu už na začátku důkladné posouzení, zejména z hlediska účelně vynaložených nákladů. Navíc se obává toho, aby areál nezačal sloužit jako výcvikový. „Tyto lety nejsou vůbec službou pro občany. Jsou předmětem soukromého podnikání a většina měst se brání umístění této činnosti do jejich blízkosti. Důvodem je výrazné zhoršení životního prostředí. Časté starty a přistání, lety v blízkosti letiště jsou značným zdrojem hluku,“ upozorňuje Milan Suchan.

Areál letiště u Plané získal Jihočeský kraj od armády. Většina nemovitostí patří kraji, akciovou společnost, která se stará o chod letiště, vlastní napůl s Českými Budějovicemi.