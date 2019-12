S omezenou podporou od města České Budějovice musí příští rok počítat akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice. Odhlasovala to včera většina zastupitelů jihočeské metropole. Zároveň většinou zvedli ruku pro deklaraci, že město prodá svůj podíl ve zmíněné akciovce kraji.

Například zastupitel Juraj Thoma (HOPB) ale avizoval, že se při hlasování zdrží. Zdůraznil, že nejde o alibismus. Připomněl, že na počátku spojenectví města a kraje v akciové společnosti, která se o chod letiště stará, byla snaha, aby zůstal areál zachován a nebyl jen rozparcelován mezi okolní obce. A nyní by město mělo podle Juraje Thomy počkat na to, jak dopadne hledání strategického partnera. Na druhou stranu uznal, že to znamená vložit další peníze do podpory areálu. K oběma problémům se včera při zasedání zastupitelstva vedla dlouhá debata.

Téměř tři hodiny trvala včera debata českobudějovických zastupitelů o akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Schvalovala se nejen dotace na příští rok, ale také memorandu mezi městem a krajem o prodeji budějovického podílu v akciovce, která se stará o letiště u Plané.

Jak se dalo čekat, názory se hodně různily. Krajní pozici zastávají už delší čas členové opozičního klubu České pirátské strany a Strany zelených. Například Jan Piskač navrhl, aby se na letiště příští rok dale jen symbolická koruna na investice a na měsíční provoz vždy také jen jedna koruna. „U Plané stojí letiště, které vypadá jako letiště, ale není to letiště,“ vysvětlil Jan Piskač svůj postoj. Připojil, že nechápe optimismus některých zastupitelů, kteří jsou včele města 12 nebo 13 let a jsou ochotni schvalovat dotace na základě dílčích příslibů, které se nenaplňují. Letiště totiž podle původních představ mělo už pár let plně fungovat a navíc bez dotací…

Na výtky, že měly podobné návrhy padnout před několika měsíci, Svatomír Mlčoch ze stejného klubu připomněl, že už na konci minulého roku navrhoval usnesení, ve kterém by město deklarovalo zájem do tří let ukončit dotování letiště a navíc dotace nezvyšovat.

Situace kolem letiště se vyhrotila letos, kdy z loňských zhruba 50 milionů korun má provozní rozpočet narůst zhruba na trojnásobek. Vedení akciové společnosti to zdůvodňuje nutností přijmout nové pracovníky, zaškolit je a nakoupit novou techniku.

Podle vedoucí marketingu letiště Martiny Vodičkové je to kvůli zahájení certifikace na vyšší úroveň provozu. Ta by měla od roku 2021 umožnit třeba pravidelný provoz letadel společností orientovaných na velké turistické skupiny.

V současnosti letiště slouží hlavně ke sportovnímu létání malých strojů.

Budějovice se ale zdráhají z rozpočtu vynaložit přes 70 milionů korun (provozní dotace platí napůl s krajem) a už několik měsíců jednají s vedením akciové společnosti i s krajem o snížení nároků pro příští rok. Podle člena vyjednávacího týmu a opozičního zastupitele Martina Kuby (ODS) nyní město hledá možnosti, jak se z projektu vyvázat a už tam další peníze nedávat. Připravuje se proto i prodej budějovického podílu v akciovce. Ale do chvíle, než se podíl města prodá, je většina zastupitelů, jak to včera i schválili, připravena na provoz přispívat.

Aktuálně se město podle náměstka primátora Viktora Lavičky (ANO) chystá dát na provoz areálu u Plané jen první tři měsíce příštího roku. Částkou 3,2 milionu korun na měsíc. Viktor Lavička při včerejším jednání zastupitelstva uvedl, že už je v tom zohledněno snížení původního rozpočtu letiště.

Pro příspěvek zvedli ruku třeba i opoziční komunisté. Jejich zastupitel Petr Braný přitom upozornil, že jsou i jiné dotace na dopravu, třeba budějovickou MHD kolem 200 milionů ročně a i letiště u Plané by mohlo k dopravě obyvatel kraje sloužit.

Skoro sto milionů korun (98,9 mil.) má činit plánovaný provozní rozpočet na rok 2020 společnost Jihočeské letiště České Budějovice, která se stará o chod areálu u Plané. Částka už je upravena oproti původním předpokladům. Provoz platí společně Jihočeský kraj a město České Budějovice. Pozemky a nemovitosti patří kraji. Město chce ale platit jen několik měsíců roku.