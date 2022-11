Letitý spor vedou o stromy na českobudějovickém Vrchlického nábřeží

„En ten týky, dva špalíky, tys zelený a ty suchý,“ tak by mohlo znít upravené známé rozpočítadlo aplikované na Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích. Jen se podle toho rozpočítadla už nejméně rok nic neděje. Ačkoliv při každém větším větru by mohla i silnější suchá nebo uhnilá větev padnout na automobily, které zde parkuji. V lepším případě, pokud už by netrefila někoho z kolemjdoucích.

Jak má vypadat údržba stromů na Vrchlického nábřeží se nemůže shodnout Povodí Vltavy se starousedlíkem. | Foto: Deník/Edwin Otta

Povodí Vltavy poukazuje na odborný posudek a chystá prořez příští rok, starousedlík poukazuje na suché větve i celé stromy a varuje před rizikem. Starousedlík František Landa už má doma kvůli stromům a zdravotnímu prořezu, který požaduje, štos korespondence. Především s Povodím Vltavy, kterému pozemek patří. Ale třeba i s českobudějovickým magistrátem. „Nejsem proti stromům, ale tyhle jsou některé nebezpečné,“ upozorňuje František Landa na to, že ve stromořadí mezi Mánesovou ulicí a Metropolem na břehu Mlýnské stoky se dá najít několik úplně suchých nebo jasně hnilobou napadených stromů. Letos při vichřici odlomená silná větev poškodila na nábřeží dva automobily. Sázené v roce 1927 „Stromy se sázely v roce 1927, většinou javory mléče,“ říká František Landa a míní, že podle jeho názoru by měly být nízkého vzrůstu s kulovitou korunou. Dnes totiž stromy přesahují i okolní domy, ale koruny jsou nerovnoměrné. A u několika stromů nejsou zdravé. Budějovickou dopravu potrápily stojící trolejbus a karambol na Senovážném Tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán uznává, že za zdravotní stav stromů odpovídá vlastník pozemku a že na Vrchlického nábřeží v úseku mezi ulicí U Tří lvů a ulicí Čechova se jedná převážně o stromy rostoucí na pozemcích ve správě státního podniku Povodí Vltavy. „Nicméně veškeré zásahy do břehového porostu v této lokalitě byly vždy ze strany Povodí Vltavy projednávány s magistrátem města České Budějovice,“ uvedl Hugo Roldán s tím, že magistrát musí vydat povolení k zásahu do významného krajinného prvku, kterým stromořadí je. Posudek „Co se týká samotných stromů podél Mlýnské stoky, je to záležitost, která se řeší již několik let, a kdy se střetávají stanoviska obyvatel, kteří stromy chtějí pokácet a těch, kteří jsou zásadně proti,“ dodává k debatě o zeleni v lokalitě Hugo Roldán. V roce 2019 si nechalo Povodí Vltavy zpracovat odborný dendrologický posudek, ze kterého vychází plán údržby porostu. „Stromy vyhodnocené jako havarijní byly v roce 2020 pokáceny,“ říká Hugo Roldán a dodává, že u zbývajících stromů byla proveden prořezávka. Posudek doporučil další zásah do pěti let. „Tyto prořezy máme v daném úseku v plánu provést v roce 2023,“ zmínil Hugo Roldán. Připojuje, že letos sice poškodila při vichřici odlomená větev dva automobily. Větev se ale zvenčí jevila zdravá, i když byla uvnitř napadena hnilobou. A nedaleko vichr právě zdravou větev také ulomil… Podle mluvčího Povodí Vltavy to ukazuje na skutečnost, že se předem nedá odhadnout možný pád větví. Ceny kaprů poprvé překročily hranici sto korun za kilo Podle Františka Landy ale bylo nedávno u školky na nábřeží pokáceno i několik na pařezu zcela zdravých stromů s tím, že jsou nebezpečné. „A suché stromy tady nechali,“ ukazuje po stromech František Landa a s postupem Povodí Vltavy nesouhlasí.

