Letos v letním kině Háječek zaplatíte oproti minulému roku jednotné vstupné 50 Kč. Vloni se někdy platilo i více. Promítá se však až od 7. července.

Nad tím se pozastavuje opoziční zastupitel Martin Kuba. „Máme krásné počasí, unikátní plátno, ale v kině se nepromítá,“ nechápe podle jeho názoru zbytečně dlouhé dohady o provozu a diví se, že kino nepřivítalo návštěvníky už v červnu.

Nečekané problémy totiž provázely zahájení sezonyv budějovickém letním kině. Radnice musela opakovat výběrové řízení na provozovatele. Podle náměstka primátora Juraje Thomy nebyla po prvním řízení splněna podmínka o výši vstupného. Radnice si představovala cenu do 50 korun.

Letos bude projekci zajišťovat opět Jan Turinský z kina Kotva. Ten ale podepsal smlouvu se Správou domů až 13. června, návrh promítaných filmů podal den poté. Mezi nimi třeba Ženy v běhu, Bohemian Rhapsody, Teroristka, Zelená kniha, Trabantem tam a zase zpátky a Free solo. „Je to jen orientační seznam, jednotlivé tituly se mohou měnit,“ uvedl Jan Turinský v materiálu pro radnici. Ta neinvestiční dotací uhradí rozdíl mezi vybraným vstupným a obvyklou tržní cenou vstupenek. Letos podle návrhu Jana Turinského ve výši 600 000 korun. Podle opozičního zastupitele Martina Kuby by se ale mohla částka investovat jinak. „Pokud chceme udělat sociální gesto, bylo by lépe využít peníze raději přímo v sociálních službách. Platíme vstupné lidem, kteří to nepotřebují a jsem přesvědčen, že i cizím, nejen Budějčákům,“ říká Martin Kuba.

Navíc si myslí, že město by mohlo nechat v letním kině plné vstupné. „Distributoři nám nebudou dávat nejlepší filmy, když v Háječku bude vstupné padesát korun a na stejný film v CineStaru bude vstupné dražší,“ upozorňuje na jednu z možných komplikací Martin Kuba. Podle prvního náměstka Juraje Thomy však jde o to, co jsou lidé ochotni za vstupenku zaplatit a co od návštěvy kina čekají. Zastává názor, že letní kino nemá být komerční projekt. „Je to součást otevřené kulturní nabídky, ne klasické kino,“ říká Juraj Thoma. Nemusely by se tam podle něj promítat ani premiérové snímky. „Lidé tam chodí za atmosférou, ne za excelentní úrovní a novinkami,“ myslí si Juraj Thoma.

Jan Turinský na dotazy Deníku ke sporům kolem letního kina aktuálně nereagoval.

Nájemné letního kina platí na jednu sezonu. Případně, že by měl zájem o provozování „letňáku“ ještě někdo jiný, výběrové řízení vypisuje Správa domů. Letos se přihlásil jen Jan Turinský. Do příštího roku údajně projevil zájem další uchazeč.

Podmínky města

pronájem na jeden rok s možností prodloužení

nájemné ve výši nabídky

promítat se bude minimálně tři dny v týdnu

provozovatel musí zabezpečit provozování občerstvení, úklidu a údržby prostoru

maximální výše jednorázového vstupného 50 Kč

použití promítacích audio a video technologií pronajaté městem

podnájem pro pořádání 3 až 5 krátkodobých akcí třetímu subjektu