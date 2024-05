Zbrusu nové toalety, místo rozbitého asfaltu dlažba, bohatší sortiment jídel, doprovodný program, ale hlavně filmy – ty nejnovější, ale i lety ověřené klasiky. To jsou hlavní lákadla letošní sezony v budějovickém letním kině Háječek, která začne v pátek 7. června a skončí první zářijový víkend.

Budějovický letňák odstartuje sezonu v přešitém kabátě. | Foto: Letní kino Háječek

Letní kino Háječek odstartuje sezonu v přešitém kabátě. Jak uvedl Daniel Habrda z Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, která letní kino provozuje, první novinka na ně čeká hned po vstupu do areálu: místo starého a rozbitého asfaltu je tu nová dlažba. „Z letošních investic města do areálu kina jsme nadšení,“ komentoval změny.

Pět milionů a další plány

Ta největší novinka ale čeká na uživatele toalet, obzvlášť pánové by z ní mohli mít radost. Místo ikonické strouhy, která by se dala pokládat za technickou památku, tady přibylo totiž nespočet pisoárů. Na dámských záchodech ke třem původním přibyl ještě jeden. „Toalety byly opravdu slabým místem a nebylo příjemné tam chodit. Teď už ale máme opravené toalety odpovídající všem současným normám a požadavkům,“ říká další členka týmu Kristýna Vacková.

Náměstek primátorky Tomáš Bouzek uvedl, že město letos do proměny letňáku investovalo pět milionů korun bez DPH. „V příštím roce máme v plánu udělat sondy v hledišti, následovat budou nové betony, což je odhadované na dva miliony korun. Pak vyměníme lavičky, na které dostane asociace peníze v rámci participativního rozpočtu,“ nastínil další průběh prací, na něž se návštěvníci letňáku často dotazují.

Novinky i klasika

Vykopávákem sezony se stane rodinný film Wonka. Bude jedním z již zavedených tematických večerů, které jsou specifické muzikou, oblečením, speciálními drinky i občerstvením. Chybět tak v pátek nebude ani Wonka, ani ochutnávka čokolády. Dalším takovým bude francouzský večer s degustací vín, dezertů a filmem Umění jíst a milovat. Zejména malé návštěvnice se mohou v červnu těšit na princeznovský večer s čajovým dýchánkem a baletní lekcí.

„Návštěvníkům nabídneme třeba českou komedii Sladký život, oceněné filmy Úsvit nebo Bratři či Zápisník alkoholičky. Těšit se mohou diváci i na aktuální novinky, jako je Furiosa nebo Mizerové. Náročnějším divákům můžeme nabídnout Dokonalé dny nebo Sucho,“ láká na program Kristýna Vacková. Těšit se ale návštěvníci mohou i na Dunu. Lístky vyjdou stejně jako v loňském roce na sto korun, zlevněné vstupné bude stát sedmdesát.

Novinkou budou jógová odpoledne, chybět nebudou podle produkčního Letního kina Háječek Davida Matějíčka ani divadelní představení. „Opět jsme oslovili Divadelní spolek J. K. Tyla, který zde bude hrát představení Zabiják Joe. Poprvé se tady představí i Divadlo Pikl s hrou A do pyžam,“ přibližuje.

Je libo něco k jídlu?

Když do kina, tak nesmí chybět něco dobrého k jídlu a pití. Pro letošek si i tady provozovatelé letního kina připravili pro návštěvníky novinky. „Diváci se mohou těšit na letní drink Háječek, šumivé víno frizzante, dva druhy piva a točený cider. Novinkou je i nový gril, který bude v provozu v pátek, sobotu a ve dnech s větší návštěvností. V nabídce bude vždy masové i vegetariánské jídlo a nově pikador i hmyzí burger. Ve vybraných dnech potkáte v letňáku i pojízdný stánek se zmrzlinou,“ láká David Matějíček do Háječku.

V loňském roce sem zavítalo celkem 12 tisíc lidí. Vyprodáno bylo jednou, na film Barbie. Mají provozovatelé na letošek stanovený stejný cíl? „Jestli přijde do kin taková pecka, jako byla Barbie, tak věříme, že se to znovu povede. Pak je to závislé ještě na jednom faktoru, a to počasí. A tady se to zrovna sešlo: jak skvělý film, tak počasí. A bylo to neuvěřitelné. Lidé chodili v růžové, to jsme ani nečekali,“ připomíná Kristýna Vacková uplynulou sezonu.