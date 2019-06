Sezonu už zahájili například v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou nebo v Horní Stropnici. Loňské horké a suché jaro a léto znamenaly pro většinu areálů rekordní návštěvnost.

V Horní Stropnici dokonce mají zájemci vstup zdarma, jak upozorňuje Pavel Zifčák, který má na obecním úřadu na starosti správu majetku. "Začali jsme v pondělí," říká Pavel Zifčák a doplňuje, že v areálu letní plovárny se dělala jen běžná údržba, žádné větší investice. Provoz už zahájila také restaurace. K odpočinku a opalování zde slouží velké travnaté plochy a k dispozici je i hřiště na plážový volejbal.

Jako první v regionu pozvala návštěvníky k vodě plovka v Českých Budějovicích, už poslední sobotu v květnu, jak připomíná Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice. Bylo to stejně jako minulý rok. Plavců v květnu chodilo spíše méně. "Odpovídalo to počasí, bylo to pár desítek lidí denně," poukazuje na déšť a chlad v máji Tomáš Novák. Nástup června znamenal obrat. "Teď chodí návštěvníci v řádu stovek denně," dodává Tomáš Novák s tím, že o víkendu byla pokořena i tisícová hranice. Také v Českých Budějovicích se dělala spíše běžná údržba. Přibyl ale kus umělého trávníku, který vylepšil možnosti relaxace.

Letošní návštěvnost si pochvalují například v Týně nad Vltavou.

"Řekl bych, že je dobrá, zatím se to dá srovnávat s loňským rokem," komentoval zájem o městskou plovárnu správce areálu Martin Adzima. Pokud se týká návštěvnosti, tak ji ještě v době prázdnin vylepší turisté, zatím chodí místní.

V Týně otevírali tradičně na den dětí, a tak měli rovnou slunečno. "Přehouplo se to rovnou do léta," připomněl rychlý přechod jara do následujícího ročního období Martin Adzima. Změny před zahájením sezony byly spíše menší. "Dodělával se chodníček a pro maminky s dětmi nový přebalovací pult," zmínil správce areálu a připojil, že se také jako varianta vstupného přidala hodinovka za 30 korun.

Prvního června pozvali i na přírodní koupaliště Lazna v Borovanech. Loni zde otevírali už v květnu při rychlém nástupu horkého počasí. Letos v květnu pršelo a voda z přírodního zdroje by nebyla tak teplá.

O víkendu otevře bránu i plovárna v Hluboké nad Vltavou. V pondělí se zde pilně pracovalo na přípravě areálu. Nově se natírala pole u velkoplošné šachovnice, vodou se otryskávala dlažba a čistila se i dna a stěny bazénů. Jejich napouštění se chystalo podle správce koupaliště Romana Rákosníka na pondělní odpoledne. "Otevírat budeme v sobotu od deseti hodin," zmínil Roman Rákosník.

Při akci asistoval i Petr Dvořák, který působil u bazénů jako správce dvacet let a dodnes zde vypomáhá. "Dávaly se nové obkladačky za poškozené, jako každý rok," řekl Petr Dvořák k obvyklé údržbě a zdůraznil, že se dbá i na drobnosti. "Až sem přijdou návštěvníci, aby se tady cítili jako v lázních," připojil Petr Dvořák s úsměvem.

Jako poslední zahájí na Budějovicku provoz letní plovárna v Olešníku 29. června.

Kolik zaplatíte

Příklady vstupného na plovárnách v regionu:

Horní Stropnice - zdarma,

Borovany - dospělý celý den o víkendu 50 korun,

Týn nad Vltavou - dospělý celý den 90 korun,

České Budějovice - dospělý celý den 80 korun,

vstupné má většinou i varianty na část dne, slevy pro předplatitele a podobně