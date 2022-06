Jihočeskou dálnici u Chotýčan uzavře v neděli stavba nového mostu

Od 1. do 6. července se na Slepém rameni Malše uskuteční tradiční hudební festival Múzy na vodě. Vedoucí odboru kultury Iva Sedláková vysvětluje: „Snažíme vystřídat několik žánrů tak, aby si každý přišel na své.“ První večer vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem a přiveze hudbu s moravskými kořeny. Na druhý den uslyšíte Moderní popový big band z Moravy, Kapelu The People, která zahraje na koncertě Vzpomínka na Karla Gotta a českou písničku. Přijede také folk-popový písničkář Thom Artway, držitel dvou Cen Andělů, a vystoupí také Michal Prokop Trio. Martina Chodúra doprovodí orchestr Septet Plus Dalibora Kaprase a poslední večer zazpívá mezzosopranistka Dagmar Pecková s uskupením VíHoDa hrajícím na violoncello a klavír. „Máme připravenou ještě jednu atraktivitu v rámci Múz na vodě. Dohodli jsem se, že o ním nebudeme mluvit, protože stojíme o to, aby to bylo velké překvapení,“ naznačuje Juraj Thoma.

V rámci Radničního léta najdete v červenci a v srpnu na nádvoří radnice pohádky a folkové a trampské koncerty. Nebudou chybět ani oblíbené Hudební večery na náměstí Přemysla Otakara II., které se budou konat od 14. července do 25. srpna. Začátkem srpna se těšte na Jihočeský jazzový festival převážně na Piaristickém náměstí. Kinematograf bratří Čadíků letos nabídne čtyři snímky.

Na poslední srpnový pátek a sobotu připadá oblíbený pouliční festival Město lidem, lidé městu. Z Krajinské ulice se přesune na Zátkovo nábřeží a Sokolský ostrov. „Po zkušenostech se zásobování a s dopravou se organizátorům zdá lepší přimknout se k vodě,“ myslí si první náměstek a dodává: „Mám pocit, že voda má potenciál.“

Letošní léto čeká obyvatele krajské metropole několik novinek. Jednou z nich je mutižánrový festival Montmartre pod Černou věží. „Měl by do Českých Budějovic přinést šanson jako specifický projev francouzské kultury,“ nastiňuje Juraj Thoma a Iva Sedláková doplňuje: „Budou tam koncerty, výtvarné umění, divadlo, karikaturisté. Můžete se tam projít, pojíst a zabavit se.“ Uskuteční se už 24. a 25. června, kdy bude kvůli akci uzavřena Hroznová ulice. Další novinkou budou tzv. Budějcké dvorky. „Program se bude odehrávat na dvorcích domů v historickém centru, kde uslyšíte vždycky nějaký komentář nebo příběh toho domu. Organizátoři mají snahu ulovit pamětníky, kteří mohou vyprávět, jak to v tom domě vypadalo čtyřicet, padesát let zpátky,“ přibližuje akci Juraj Thoma. Tyto dvě novinky město podpořilo v rámci dvouletých grantů. V krajské metropoli se uskuteční nultý ročník festivalu Hvězdy nad Vltavou, který by měl zahájit tradici spojenou s mistrovskými a žákovskými kurzy. Organizátorem je houslový virtuóz pocházející z Českých Budějovic Pavel Šporcl. „Město a kraj se pokoušejí spolu s Pavlem Šporclem založit nový tradiční festival, který by nahradil výpadek po tom, co skončily Hudební slavnosti Emy Destinnové,“ objasňuje Juraj Thoma a dodává: „Součástí festivalu bude koncert k českému předsednictví Radě Evropy.“ Festival odstartuje 3. července. Další novinkou bude také pořad Otakar na kostkách spojený s kulturou i gastronomií.

Většina událostí Léta ve městě bude zdarma. „Chceme aby lidi opravdu vyrazili do ulic, aby překonali to dvouleté sezení na gauči, u televize či u počítače,“ nechal se slyšet Juraj Thoma.

Město spolupracuje s českobudějovickými ubytovateli a návštěvníky láká na kulturní akce prostřednictvím týdenních programů umístěných v pokojích ubytovacích zařízení.

Bohatý kulturní program má podle prvního náměstka potenciál pro uspořádání opulentního gradujícího programu v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028. Kandidatura se do akcí také promítne, Léto ve městě bude mít totiž značku Budějovice 2028.