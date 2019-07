Jenže v případě Zdeňka Čermáka jde o model, který se vejde do dlaně malému dítěti. Jeho miniaturní drezínka je unikátní v tom, že se celá pohybuje.

„Soutěží se v několika kategoriích. V září jedu s drezínou na mistrovství Evropy. Mistrem Evropy jsem 7 krát. Rozlišují se například kategorie mašin, baráčků, drezín, vagonů. Za model lokomotivy jsem byl první 6 krát,“ zmíní své úspěchy muž, který začínal v budějovickém železničářském kroužku. Nyní ho stále navštěvuje a tráví hodiny nad sestavováním kousků doma v pracovně.

„Vše si dělám, barvím, montuji, pájím. Základní materiál se dá koupit. Postupuji tak, že si vezmu výkres, nakreslím si skládačku a tu pak dám dohromady,“ popisuje zkráceně postup práce Zdeněk Čermák, kterému výroba jedné precizní drezíny zabere zhruba měsíc, pokud by na ní pracoval osm hodin denně.

Jenže modelář samozřejmě chodí do práce. „Pracuji jako technik ve strojírenské firmě v krajském městě. Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Praze, a i to mi pomohlo k tomu, abych se stal mistrem republiky,“ zamýšlí se 44 letý muž, jehož žena mu zábavu toleruje a děti s ním občas staví.

„Syn se mnou jezdí na mistrovství, ale myslím si, že modelář z něho nebude. Nemá na to trpělivost. Má ji spíše na sport,“ přemítá Zdeněk Čermák, kterého čeká v září mistrovství Evropy. Tam chce prezentovat právě pohyblivou drezínu. Zahraniční soutěžící sice mají podle Jihočecha kousky propracované více po technické stránce, ale rčením zlaté české ručičky se prý pochlubit nemohou.

„Přiučil jsem se od modelářů z Německa, Švýcarska a dalších zemí. Například digitalizaci mašinek. Člověk si s digitalizací opravdu musí vyhrát,“ říká o obtížnosti modelář, který se s věkem postupně vypracoval. Dík podle něho patří hlavně vedoucímu železničářského kroužku zde v krajském městě.

Technik potvrdil, že nejobtížnější je udržet si trpělivost. „Také se mi stalo, že jsem měl chuť model zahodit a rozšlapat. Člověk to někdy rozestaví, pak to odkládá do koutku, protože v půlce zjistí, že si neví rady. Po roce se k tomu vrací,“ líčí zkušenosti Zdeněk Čermák.

A rozpovídá se o mladých modelářích. „Začínající modeláře bych motivoval tak, aby si zkusili všechno. Stejně jako v životě, tak i ve sportu. Dokud to nezkusím a nepůjdu to udělat, tak ničeho nedosáhnu. Někteří kluci přijdou a řeknou, že to neumí, tak to dělat nebudou,“ domnívá se muž, který má doma vystavených 50 modelů.