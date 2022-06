„Nezačínáme jen tak nějakou projekcí, ale tou, kterou si vybrali sami diváci v rámci hlasování na facebooku,“ říká k pátečnímu snímku Hříšný tanec David Matějíček. Snímek už měl v kině úspěch v minulém roce. Přijít můžete ale už odpoledne. Areál otevírá v 16 h. Od 17 h je připraven program pro nejmenší s loutkovým divadelním představením Dlouhý, Široký a Bystrozraký Studia dell’arte. Vstup na dětské představení bude zdarma. Od 18 h hraje letní hity DJ Dave Pouštěč a od 20 h ještě uslyšíte kapelu Couple of Sounds. Otevřené bude i bistro se speciální nabídkou. „Před samotnou projekcí máme jedno malé ale zatím tajné překvapení,“ nechce prozradit vše David Matějíček. Zahájení bude tentokrát dvoudenní. „Není to jenom rozhodně o filmech, ty jsou třešinkou na dortu,“ doplňuje Milan Pleva.

V sobotu bude hrát před projekcí od 20 h kapela Yolo a následovat bude nový český film Pánský klub, který představí filmová delegace – režisér Matěj Balcar a herec Jiří Mádl, s nimiž se budete moci o jejich filmu pobavit v rámci diskuze. Daniel Habrda, předseda spolku, vysvětluje: „Chceme se edukovat veřejnost, proto se vždycky snažíme mít v programu něco navíc. Kromě toho, že pustíme film, pokud to jde, zveme herce, lidi ze štábů na besedy.“

Oba dva zahajovací dny budete moci vyzkoušet virtuální realitu nebo se vydat na komentované prohlídky letňáku. „Návštěvníci se tady dozví něco o jeho historii, o tom, jak letní kino začínalo, kolik stály lístky, vezmeme je do zákulisí i do promítárny, aby se mohli podívat, na jakých technologiích tady fungujeme, prozradíme jim určitě něco kolem distribuce filmu, dozví se, co je za tím provozovat kino,“ láká Milan Pleva. Díky dotaci od města budou i letos stát všechny projekce 50 Kč, kromě dvou zahajovacích komponovaných večerů, na které zaplatíte vstupné 130 Kč.

Padesátikoruna však omezuje provozovatele podle Kristýny Vackové z organizačního týmu ve výběru snímků. Nové filmy totiž jiná kina promítají za mnohem vyšší vstupné, tudíž distributor nedovolí snímek promítnout v letním kině hned, ale diváci si budou muset měsíc dva počkat. Omezení v možnosti výběru tentokrát znamená i pokroková technologie DCP, kterou letní kino využívá. „Snažíme se ale komunikovat i se zahraničními distributory a hledat cesty, jak sem kvalitní dramaturgii donést,“ dodává Kristýna Vacková s tím, že se můžete i letos těšit na premiérové filmy, české i zahraniční a navíc na speciální kultovní snímky a tematické večery. V nabídce jich bude hned deset. „Před začátkem projekce si budou moci diváci poslechnout třeba živou kapelu. Tematické večery spolu budou kooperovat s předprogramem i občerstvením,“ slibuje David Matějíček. Například Romantický večer zve na Amélii z Montmartru, na Pánském večeru uvidíte nového Bonda, uslyšíte kapelu The Greens a prohlédnete si krásná auta na přehlídce veteránů, na konci srpna si děti užijí Zakončení léta v letňáku s projekcí filmu pro malé diváky, dětskou diskotékou, skákacím hradem aj., nebude chybět ani Francouzský večer nebo Retro večer. V letním kině Háječek se bude navíc konat i největší festival fantasy a sci-fi v Českých Budějovicích. Fest Na tahu zve na filmy, cosplay kostýmy, videohry a deskovky i přednášky.

Kromě filmových projekcí můžete navštěvovat několik koncertů. V letním kině si poslechnete kapelu kapely Queenie, na Koncertě legend tentokrát například uslyšíte Marii Rottrovou. Festival Týden v letňáku od 13. do 19. června přivítá třeba písničkáře Pokáče a Tomáše Kluse, kapely Jelen, Mig 21 nebo Lucie a nezapomněl i na malé příchozí, které se mohou těšit na Dětský den. „Letní kino se stane dvakrát největším jihočeským divadelním amfiteátrem,“ nastiňuje David Matějíček. Pozvání totiž přijaly dva divadelní soubory. Marešova divadelní společnost představí komedii Můj sluha Saturnin a soubor J. K. Tyl zahraje legendární Dívčí válku.

Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců měla letos zakončit tříletý pronájem, ten jim byl však o rok prodloužen. Podle prvního náměstka Juraje Thomy, který má na starosti i kulturu, došlo k prodloužení proto, že se nestihlo vypsat výběrové řízení na rekonstrukci letního kina, která se odsunula. „To nám umožnilo udělat investice, posunout areál dál a vylepšit služby pro naše diváky,“ říká Kristýna Vacková. Tým pořídil nové vratné kelímky, nové podsedáky, nainstaloval u vchodu dřevěné prvky a prostor zvelebil. „Velké téma pro nás jsou lavice. Pevně doufáme, že se nám letos podaří je zrenovovat nebo úplně vyměnit,“ dodává Kristýna Vacková.

Změnou prošlo i občerstvení, o které se stará Kryštof Vacek. „V letošním roce budeme pokračovat ve formátu posezení, v zadní části areálu oživíme park,“ vysvětluje. Tam se bude grilovat každý pátek a sobotu. V nabídce budou tři pokrmy, z nichž jeden potěší vegetariány. I letos budou nabízená jídla korespondovat s tematickými večery. U vstupu do areálu došlo ke kompletní proměně předního bistra, které bude otevřeno pokaždé. „Tím, že jsme získali prostor navíc, budeme letos rozšiřovat náš sortiment,“ prozrazuje Kryštof Vacek s tím, že vám může i uvařit kávu na pákovém kávovaru. Nejen díky bistru můžete strávit v letním kině pohodový celý večer. „Snažíme se, aby tu vznikla komunita lidí, kteří se k nám budou rádi vracet,“ uzavírá Kryštof Vacek.