Libníčské lázeňské slavnosti se letos v obci Libníč nedaleko Českých Budějovic ponesou v duchu filmového snímku Tmavomodrý svět. V loňském roce provázel okolo slavných vil, jež sloužila jako odpočinková místa významným osobnostem, historik a archivář Daniel Kovář. Letos zavede zájemce přímo do vnitřních prostor jedné z vil.

Slavnosti v Libniči u Českých Budějovic | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Starosta Libníče Petr Uhlíř prozradil, že letos při slavnostech lidé nahlédnou do Zátkovy vily. „Letos jsme se domluvili s panem Kubrtem, vnukem paní Zátkové, že bychom společně s panem Kovářem a příchozími zájemci nahlédli do Zátkovy vily.“ Počet návštěvníků, kteří půjdou nahlédnout do Zátkovy vily, bude ale podle jeho slov zřejmě omezený.