Jenže učitele Biskupského gymnázia J.N. Neumanna čeká 2. září nástup před tabuli. I letos se rozhodl dovést gymnazisty k maturitě. Karel Lippmann odhaduje, že tento rok bude učit naposledy.

Na biskupském gymnáziu učí od roku 1994. Učil vždy společenské vědy, český jazyk, dříve i logiku. „V současné době učím už jen na vyšším gymplu, protože jsem pracující důchodce, tak se to zredukovalo, jsem deset let v důchodu. Mám maturitní ročníky. Dříve jsem učil i na střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, na zdravotnické škole i soběslavském gymnáziu,“ přibližuje jednasedmdesátiletý učitel své zkušenosti.

Na gymnáziu v Soběslavi učil po roce 1971. Rozdíl mezi studenty gymnázií v současné době nevnímá, ale zásadní změnu vidí ve společenské situaci, která se mění„V Soběslavi jsem učil po událostech 1969, které jsme si připomněli, situace byla jiná. Žáci jsou v zásadě stejní, jejich základní vlastnosti jsou stejné. Mění se společenský kontext. A co se nemění, je neblahý způsob výuky. Ve škole se pořád šrotí a málo myslí. Tento problém se pořád prohlubuje. Testy jsou největší zhoubou školství, zejména testy u maturity,“ přemítá učitel, který vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy český jazyk a historii.

Střední škola by podle něho měla žáky v dnešní době také učit, jak si nezávisle vytvořit svůj vlastní názor.

Další změnu, kterou Karel Lippmann vnímá, je fakt, že do roku 1989 byli žáci sociálně ekonomicky stejní. A také se podle něho ze škol vytratila studentská recese. „Ta ve škole znamená, že vážnost školy se nějakým humorným způsobem, žáci snaží shodit. Legrace ve škole dneska ale chybí. My jsme také byli přísně ovlivňováni, ale přesto jsme dělali různé legrácky. Jednou jsem také dostal ředitelskou důtku. Takže jsme také byli přísně trestáni, ale humor, který shazuje vážnost, se vypařil,“ zamýšlí se.

Ve školství ho stále udržuje práce s mladými lidmi a hlavně to, když s nimi může vést dialog. „Pořád se děje něco nového, musím se něčemu novému přizpůsobovat, a to mě drží v té práci. Zkrátka mě práce s mladými lidmi baví,“ líčí učitel, který bude letos připravovat maturanty na český jazyk a filozofii.„Budu učit tyhle dva předměty. Filozofie je součástí společenských věd, jsou to třídy, které už znám. S oběma si rozumím. Chtěl bych dosáhnout toho, abych je co nejméně nutil k učení,“ plánuje učitel, který odučil 48 let. A někteří jeho studenti jsou již v důchodu.