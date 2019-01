České Budějovice – Když veze děti do školy anebo potřebuje ve městě něco vyřídit, zaparkuje Daniela Šupková z Doubravice auto na okraji Budějovic a dál pokračuje autobusem anebo trolejbusem.

„Doprava a parkování, to je velká bolest Budějovic. Třeba přejet po čtvrté hodině odpoledne město je prakticky nemožné. S tím by se mělo něco dělat," naznačila Daniela Šupková, na co především by sama využila peníze vyhrazené v letošním městském rozpočtu na investice. Pokud by měla moc o veřejných penězích rozhodovat.



Právě do dopravy přitom letos Budějovičtí investují hodně peněz. Celkem 54 milionů korun bude podle náměstka primátora Petra Holického stát dokončení poslední etapy Zanádražní komunikace. O náklady se město podělí s Jihočeským krajem, po novém se řidiči projedou v září tohoto roku.

Co je také v plánuDokončení výstavby nové kanalizace na hřbitově svaté Otýlie – termín dokončení: červen, náklady 9 milionů korun



Rekonstrukce mostu v Jírovcově ulici – termín: květen až září, celkové náklady 9 milionů korun



Zkapacitnění průtoku mostu přes Dobrovodskou stoku z důvodu zlepšení povodňových opatření, celkové náklady asi 40 milionů korun, z toho podíl města 10 milionů korun

Dostane se rovněž na dokončení regenerace sídliště Máj celkem za 52 milionů korun. „Do dubna tady upravíme komunikace pro pěší, vybudujeme nová parkovací stání, v plánu je i revitalizace zeleně a stavba dětských hřišť," vyjmenoval náměstek.



V rozpočtu zbudou prostředky rovněž na školství. V Kněžských Dvorech, ulici A. Trägera, vznikne do konce roku nová mateřská škola za 24 milionů korun. O celkové náklady ve výši 24 milionů korun se město rozdělí se společností Robert Bosch, přičemž pro děti zaměstnanců firmy bude vyčleněna část kapacity mateřinky.

O letních prázdninách totiž Budějovičtí začnou s dílčími stavebními úpravami Husovy třídy. Ty umožní na frekventované ulici, jejíž průjezd se hlavně v době dopravních špiček počítá na desítky minut, upřednostnit vozy MHD před další běžnou dopravou.



Celkové náklady na tuto stavbu podle náměstka českobudějovického primátora pro oblast investic a strategického plánování Petra Holického dosáhnou částky 8,5 milionu korun.