Byla středa 5. července, krátce před devátou hodinou ranní a na fotbalovém hřišti ve Všeteči nedaleko Všemyslic začínalo být pomalu ale jistě živo. Dostavení si tu daly týmy z okolních obcí, aby se zúčastnily dalšího ročníku Memoriálu Pavla Macharta pořádaného v rámci projektu Oranžový rok ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ.

Ve středu 5. července se ve Všeteči uskutečnil 29. ročník Memoriálu Pavla Macharta. | Foto: Deník/Klára Skálová

Jak uvedl krátce před prvním hvizdem pořadatel akce Radek Voneš, v úvodním zápase fotbalového klání se proti sobě postavily týmy ze Všeteče a Neznašova. „Turnaj vznikl na počest kamaráda a zdejšího obyvatele Pavla Macharta, který zemřel za minulého režimu. Jeho kamarádi se tehdy spontánně dohodli, že na jeho počest uspořádají fotbalový turnaj, protože Pavel sám byl fotbalista,“ vysvětloval, jak se z jednorázové události stala pravidelná akce. Letos se totiž uskutečnil již 29. ročník.

Ten měl navíc ještě jeden speciální význam – byl věnován památce Vlastimila Poláka. „Byl to jeden z lidí, kteří turnaj zakládali. Vlasta navíc roky za Všeteč hrál, ať to bylo v útoku nebo v bráně. Byl to obětavý člověk, který každému pomohl. Letos bohužel zemřel, takže jsme hráli i pro něj,“ vzpomněl Radek Voneš na kamaráda.

Kromě domácí Všeteče se memoriálu zúčastnily také týmy z Neznašova, Bohunic, Temelína a Albrechtic nad Vltavou, jež jako jediná obec spadá do jiného okresu. Čtyři výhry si připsali do tabulky hráči z Bohunic, a tak se také zaslouženě stali vítězi letošního turnaje.

Jen o to vyhrát ale nešlo. Cílem bylo, aby se lidé z okolních obcí sešli, zasportovali si i se pobavili. A to se podařilo. Na hřišti si fotbalisté rozhodně zadarmo nic nedarovali, mimo něj ale panovala přátelská atmosféra. Slunce svítilo, každý tým zde měl fanouškovskou základnu a nechybělo ani něco k jídlu a pití. O zakončení se pak postarala kapela Lazareth, která hrála od 18 hodin.

Podle starostky Všemyslic Kateřiny Levínské by to ale bez Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ nešlo. „Chtěla bych jim tak moc poděkovat za finanční podporu,“ řekla při slavnostním zahájení. „Když si vzpomenu, jak strašně amatérsky jsme začínali. To bylo kopání na louce. Existovali jsme díky sponzorským darům od jednotlivců nebo okolních obcí. V momentě, kdy do toho vstoupil ČEZ v rámci Oranžového roku, mohli jsme hřiště zkvalitnit a pozvat si skutečné rozhodčí,“ dodal pořadatel akce Radek Voneš.

Obec Všemyslice, pod kterou spadá Všeteč, v rámci programu Oranžového roku, který je určen k podpoře sportovních, kulturních a společenských akcí pořádá letos ještě například Den se seniory, Retro párty nebo Neznašo/fest.