Nikoliv čepice a péřové bundy zapnuté až ke krku, ale sluníčko a teploty nad nulou. Takové počasí nám zatím nabízí letošní zima. A ani výhled na další dny přílišnou změnu nenabízí.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jak uvedla Miloslava Starostová z Českého hydrometeorologického ústavu, na co je letošní zima bohatá, to je sluneční svit. „Od prvního do sedmého ledna letošního roku bylo naměřeno v Českých Budějovicích celkem třicet sedm hodin slunečního svitu, což se v posledních třiceti letech nestalo,“ popsala klimatoložka letošní zimu.