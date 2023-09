Turistická sezona na Letišti České Budějovice bude zajištěna jinými dopravci, ale létat se bude. I když Smartwings, který pravidelný turistický provoz z Českých Budějovic zahájil, oznámil, že z malých regionálních letišť nechce pro Čedok létat.

Změna dopravce možná čeká Cestovní kancelář Čedok při letech z Českých Budějovic. Příští rok to nemá být Smartwings. Ten letos turistické lety zahájil za velkého zájmu veřejnosti. | Foto: Deník/Edwin Otta

Odlety do Turecka, Řecka, Bulharska nebo Egypta z Českých Budějovic bude zajišťovat jiný dopravce než dosud. Cestovní kancelář Čedok o tom jedná s jinými firmami. Poté, co dopravce Smartwing oznámil, že nepočítá v roce 2024 s tím, že by létal z menších regionálních letišť. Což se týká i Českých Budějovic.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby ale postup Smartwings nijak neohrozí plány na rozvoj turistické dopravy na letišti. Jihočeský kraj věc sleduje jako vlastník areálu a řeší budoucí lety společně s Čedokem. „Víme to už delší dobu,“ komentoval rozhodnutí Smartwings Martin Kuba. Dodal, že dopravce přímo kraj neinformoval. Spolupráce s Čedokem ale pokračuje a lety budou zajištěné. „Není to věc, která by měla nějak ohrožovat leteckou sezonu v příštím roce na Letišti České Budějovice,“ zdůraznil Martin Kuba.

Smartwings nechtějí létat z malých letišť. Patří mezi ně i České Budějovice

Pro ředitele Letiště České Budějovice Ivana Trhlíka je krok Smartwings překvapením. „Lety jsou plné, pro mě je to obtížné pochopit, nerozumím tomu,“ reagoval pro Deník Ivan Trhlík. Doplnil, že plány na turistické lety v příštím roce se nemění, dopravce zajistí Čedok. S Čedokem má také letiště smluvní vztahy. „My nemáme se Smartwings žádnou smlouvu. Zajišťujeme lety podle smlouvy s Čedokem,“ připojil Ivan Trhlík.

Smartwings se rozhodl pro příští rok létat jen z velkých letišť. „Společnost Smartwings bude v příští letní sezoně provozovat lety ze tří českých letišť – z Prahy, Brna a Ostravy, tedy z letišť, kde má společnost dlouhodobě základny včetně technicko-provozního zázemí a pro společnost provozování letů z těchto letišť dává větší ekonomický smysl,“ řekla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková pro MF DNES k chystané změně.

V zimě do Egypta

Z Budějovic odstartoval první pravidelný turistický let 2. srpna 2023 a nedávno cestovní kancelář Čedok oznámila, že rozšiřuje nabídku zemí, kam lze z jihočeské metropole vycestovat. „O odlety z Českých Budějovic byl v létě rekordní zájem, proto jsme se rozhodli přidat první destinaci i na zimu. Přímo z jihočeského letiště mohou turisté letět od února do poloviny května na dovolenou do egyptské Taby,“ oznámil nedávno Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Z Českých Budějovic se v zimní sezoně poletí do egyptské Taby

Cestující se záměru Smartwings podle Čedoku nemusejí bát. Firmu nahradí jiní dopravci a Čedok připravuje nabídku destinací a zájezdů na léto 2024 podle oznámených plánů. „V tuto chvíli už máme pro naprostou většinu chystaných destinací z menších regionálních letišť na příští léto zajištěného jiného dopravce. Odlety z Českých Budějovic, Pardubic i z Karlových Varů klientům budeme nabízet i v další letní sezoně, first minute rezervace pokračují,“ uvedla tisková mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.