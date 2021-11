Svým tvarem rozhledna připomíná karafu na vodu, což vychází z podstaty místa, kde byl dle dávné legendy objeven pramen zázračné živé vody, ale upomíná i na zdejší sklářskou tradici, která měla v regionu bohatou historii. „Projekt byl založen na tom, že karafa se stane středobodem turistických stezek, které budou propojovat zaniklé sklárny, a propojí ji i s rozhlednou na Moldaublicku, pod níž rovněž existovala sklárna,“ uvedl starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Nedaleko odsud v minulosti stávalo tzv. paraplíčko, odkud byl nádherný výhled do vltavského údolí. Spolek pro obnovu parku A. Stiftera, který před dvaceti lety začal s opravou a s obnovením tradice užívání kopce na Dobré vodě, přišel s myšlenkou, že bychom mohli paraplíčko obnovit. Hledali jsme místo, kam ho umístit, ale všude to bylo zarostlé lesní vegetací. Nechtěli jsme kvůli rozhledu kácet stromy, tak jsme došli k nápadu, že bychom mohli na nejvyšším bodě udělat rozhlednu.“

Starosta Horní Plané Jiří Hůlka.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Huť architektury Martina Rajniše, odborníka přes rozhledny, vytvořila návrh dřevěné rozhledny, kterou ale město nechalo změnit na jiný materiál, který bude výrazně lépe odolávat drsným vlivům šumavské přírody. Podobnou rozhlednu z vyhovujícího materiálu pak nakreslil projektant Václav Hatlman a jeho firma. „Tak vzniklo hezké dílo, které Horní Planá postrádala,“ líčil Jiří Hůlka. „Začaly přípravy. Věřte, nevěřte - trvaly deset let, než se nám podařilo dospět do stádia stavebního povolení. Jsem moc rád, že dnes můžeme rozhlednu slavnostně otevřít. Z 860 metrů nad mořem bude nádherný výhled na bývalé vltavské údolí, hraniční kopce, na Plechý a od Plechého až po Novohradské hory. Rozhledna zapadá do naší koncepce měkkého turismu. Možná přiláká i rakouské sousedy, protože je odtud vidět na rakouské rozhledny Moldaublick a Augenblick.“

Vznik další rozhledny na Šumavě ocenil také Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska. „Já jsem strašně rád, že na Lipensku vznikl další magnet pro návštěvníky a turisty. Pamatuji si celou tu genezi, už více než před deseti lety byl tento záměr zařazen do rozvojových prvků Šumavy.“

Událost – otevření rozhledny – si nenechaly ujít turistky z Rožmitálu na Šumavě. „Do Horní Plané jsme dnes přijely kvůli rozhledně,“ řekla Hana Šmalinská. „Auto jsme nechaly v Krumlově, sedly na vlak a dojely sem vláčkem. Pojaly jsme to jako výlet. Na výšlapy chodíme často, děláme si tzv. rodinné výlety. Rozhledna je krásná. Už jsem tu byla několikrát během stavby. Dnes bohužel kvůli mlze nejsou výhledy, ale my zase přijdeme.“

Vybudování rozhledny vyšlo na zhruba 11,5 milionu korun, pět milionů korun pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Stavbu realizovala společnost Krásná rozhledna DV firem TrigemaBuilding, a.s., a Energovod CZ, a.s.