Vylepšit život rybám v Křemžském potoce plánovalo Povodí Vltavy spolu s ochránci přírody. Aby vodním živočichům tok zprůchodnili, připravovali projekt na odstranění několika kamenných stupňů pod Dívčím kamenem, které tam vznikly v době plavení dřeva a v současnosti jsou v potoce již zbytečné.

Obyvatelé z Křemežska jsou ale jiného názoru a proti odstranění stupňů se rozhodně postavili. Protože odpůrce nepřesvědčila ani nedávná přednáška s besedou v Holubově, kde experti vše kolem navrženého projektu podrobně vysvětlili, Povodí Vltavy od projektu ustoupilo. Stupně v potoce zůstanou.

„O tom informaci nemám,“ sdělil Filip Šipan ze Správy CHKO Blanský les. „Povodí tedy zřejmě nepůjde do tohoto řešení, ale samotný záměr podle mě rozhodně není odpískaný, protože pro ty vodní živočichy se něco udělat bude muset.“ I když jsou odpůrci projektu přesvědčeni, že ryby si se stupni, které tvoří na potoce malé přehrady, poradí a v migraci jim nebrání, není to pravda. „Nějaká ta ryba se možná dál dostane, ale většina ne,“ říká Filip Šipan. „Povodí Vltavy se tímto problémem bude muset zabývat dál. Jaké to řešení bude, není podstatné, ale zprůchodnění toku pro ryby je důležité. Pořád jsme na začátku.“

Nicméně Povodí Vltavy se nyní jinou variantou nezabývá. „Záměr zprůchodnění migračních překážek na Křemžském potoce je zastaven,“ sdělil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy. „A dále se na něm nepracuje vzhledem k tomu, že se mezi místními obyvateli nenašla shoda na jeho provedení a převládl názor zachovat stávající stav. Z tohoto důvodu státní podnik Povodí Vltavy jako investor nebude uvedený záměr realizovat. Je asi na místě zmínit, že navržené řešení, jak odstranit migrační překážky pro ryby a jiné vodní živočichy, vzešlo ze studie proveditelnosti vypracované externí projektovou firmou, nikoli samotným státním podnikem Povodí Vltavy. Podle vyjádření ochránců přírody bude třeba časem najít jiné řešení, protože Křemžský potok zůstává migračně neprůchodný. Jiný alternativní plán ovšem v současné chvíli není na stole,“ dodal. Nový rybí přechod měl vzniknout na přehradě u Dívčího kamene a něco udělat bylo třeba i s příčnými migračními překážkami, které rozkouskovaly potok po sto metrech.