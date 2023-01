Na jihu Čech je největší takzvané přebírací místo v Českých Budějovicích. Podle jihočeské ředitelky Českého statistického úřadu Jany Sedláčkové sem okrskové volební komise povezou výsledky ze 176 okrsků. Z Českých Budějovic a v okrese České Budějovice například ještě ze šesti dalších přebíracích míst poputují výsledky rovnou do centrály Českého statistického úřadu.

Největší okrsek v okrese je tradičně na Gymnáziu Česká, kam jsou přiřazeni ti, kteří mají na nedaleké radnici formální trvalý pobyt. Volit lze i mimo trvalé bydliště na voličský průkaz. O vydání voličského průkazu pro první kolo požádalo v Českých Budějovicích celkem 1378 občanů. A stejnou možnost mají i pro druhé kolo. Písemně s úředně ověřeným podpisem i elektronicky tak mohou učinit do 20. ledna do 16.00 hodin, osobně pak až do 25. ledna také do 16.00 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo voliči dostanou přímo ve volební místnosti.

Pro první kolo prezidentských voleb v roce 2018 bylo vydáno 1364 voličských průkazů, pro druhé přes 600.

Ve volbách se vybírá z osmi kandidátů, dva s největším počtem hlasů postoupí do druhého kola, pokud někdo nezíská 50% a nevyhraje hned v prvním kole.

Předehrou hlavního hlasování v pátek 13 ledna a v sobotu 14. ledna bylo hlasování na speciálních stanovištích, která byla připraven pro lidi v karanténě s koronavirem. Například v Českých Budějovicích ale tuto možnost nikdo nevyužil. V celém kraji to byla desítka lidí.