Lidé o Velikonoce na Hluboké nepřijdou, čeká je stezka za obřími kraslicemi

Vyrazit s rodinou, přítelem či jen tak sám do přírody, to je paráda. A když k tomu máte cíl, je to čistá radost. A právě takovouto radost si pro návštěvníky města Hluboká nad Vltavou připravili pořadatelé tradiční akce Velikonoce na Hluboké.

Velikonoce na Hluboké. | Foto: Archiv pořadatelů

Od velikonoční neděle až do konce května budete moci hledat v hlubockých hvozdech sedmadvacet umělecky ztvárněných kraslic. Stezka za obřími kraslicemi zavede i letos vášnivé hledače do odlehlejších hlubockých koutů. Básník by se nebál napsat, že zde lišky dávají dobrou noc. "Abychom dodrželi nutná opatření, která v souvislosti s nouzovým stavem panují, rozhodli jsme se tento rok rozmístit vajíčka mimo centrum obce,“ osvětluje hlavní organizátorka akce paní Valerie Chromá z Hope 4 you z.s.. „Letošní oslava příchodu jara v Hluboké nad Vltavou, s níž je výstava kraslic spojena, přeje, podobně jako loni, spíše introvertům. To však neznamená, že budou návštěvníci města ochuzeni o zážitek z organizovaných her či doprovodných běhů. Vše jsme přizpůsobili současným pravidlům. Například běžecké okruhy si budou moci endorfinoví nadšenci zaběhnout kdykoliv s pomocí aplikace, která jim určí správnou trasu,“ doplňuje vynucené změny Jan Vlasák. „Velikonoce na Hluboké jsou od začátku součástí charitativního projektu Řetěz naděje, který pomáhá potřebným. Ani letos se, i přes všechna úskalí, této idey nechceme vzdát. Z výtěžku bychom rádi uhradili čtyřleté Adélce Křiváčkové z Bavorovic, která se narodila s rozštěpem páteře, rehabilitace. Její silný příběh nás doslova dojal,“ popisuje myšlenku projektu a dodává své odhodlání pomáhat Petr Mach. "Město Hluboká nad Vltavou je pyšné na to, že v něm žijí lidé, kteří ve svém volném čase vymýšlejí nápady, jak zlepšit život občanům a zpříjemnit pobyt návštěvníkům našeho městečka. I proto jsme od počátku hrdým generálním partnerem akce Velikonoce na Hluboké," dodává starosta města Ing. Tomáš Jirsa. Aktuální informace na facebooku Velikonoce na Hluboké či na http://velikonocenahluboke.cz/ Za pořadatele Jan Vlasák