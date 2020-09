Hladký průběh mají odběry covid-19 na Jihočeském letišti v Plané u Českých Budějovic. Auta popojížděla v pátek dopoledne v poklidu až k odběrovému stanovišti.

Odběry na covid-19 na Jihočeském letišti v pátek dopoledne "běží" hladce. | Foto: Deník / Jitka Davidová

Nemocnice České Budějovice, a.s. rozdělila od středy 23. září odběrná místa k vyšetření na COVID-19. Stanoviště, které se nachází před hlavním vstupem do nemocnice, je od středy určeno pouze pro pěší. Odběrné místo pro automobily vzniklo v areálu Jihočeského letiště České Budějovice a.s. v Plané u Českých Budějovic.