České Budějovice - Na akci s názvem Nejsme Slepí, která má podpořit nezávislost české justice dorazilo v krajském městě v pondělí v šest hodin přibližně 200 lidí. Na sociální síti potvrdilo účast v krajském městě 349 demonstrantů.

Lidé s různými transparenty “Je něco horšího než KSČM?ANO“ , vyjádřili nesouhlas proti změnám ve vládě. Demonstrovat před českobudějovickou radnici přišel Štěpán Jankovský. „Lidé tu dokazují, že jim záleží na demokracii v téhle zemi a nechtějí to, co se děje teď. Tedy, aby nám vládl oligarcha, estébák, komunisti, sociální demokraté, kteří nemají se sociální demokracií nic společného a další. A aby se ohýbala justice ve prospěch vlády, která není legitimní, to je šílené, co se dneska děje,“ zdůraznil obyvatel.