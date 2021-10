Herec Jiří Hrzán odpočívá v Táboře

(30. března 1939 Tábor - 24. září 1980 Praha)

"Neumím si sám sebe představit jako ctihodného dědečka s dlouhými vousy pokuřujícího dýmku na zápraží svého domku. Raději zemřu mladý. Život je skvělý. Chci si užívat plnými doušky všeho, co nabízí, dokud ještě můžu," přál si herec Jiří Hrzán jen několik let před svou tragickou smrtí. Spadl když šplhal za milovanou ženou po budově ve věku 41 let.

V Táboře má kromě hrobu také sochu v životní velikosti na zdi u gymnázia, které studoval. Jeho tatínek, táborský zahradník vypěstoval jednu z nejznámějších pohřebních květin. Hrzánův karafiát má barvu slonové kosti s černým okrajem a nechal si ho i patentovat.

