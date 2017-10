Lidická třída je znovu otevřena

České Budějovice – Ve čtvrtek 19. října se znovu otevřela pro automobilový provoz celá českobudějovická Lidická třída. O několik dnů dříve, než se původně předpokládalo.

Lidickou třídu překopají dělníci celkem na 23 místech.Foto: Deník / Radka Doležalová

Ocení to nejen řidiči a obyvatelé krajského města, ale také všichni, kteří po Lidické jezdí do práce nebo do škol od Včelné nebo Kamenného Újezdu. Část Lidické mezi ulicí L. M. Pařízka a Papírenskou ulicí byla uzavřena od 18. září kvůli rekonstrukci vodovodu.



Zejména začátek uzavírky provázely kolony, které začínaly už na hranicích Českých Budějovic. Postupně si ale řidiči našli různé náhradní trasy, takže se situace celkem uklidnila. Na jaře se ale stavební stroje do Lidické třídy vrátí znovu. Kvůli rekonstrukci vozovky, kterou připravuje kraj.



Původně se mělo vše stihnout letos. Městská rekonstrukce vodovodu zhruba za 8,5 milionu korun ale začala se zpožděním, mimo jiné kvůli jiným uzavírkám, protože bylo nutné nechat Lidickou průjezdnou. A pak se ještě podle náměstka primátora Petra Holického musela změnit technologie. Místo podvrtání vozovky pro nové přípojky, což by se dělo za provozu, se musely udělat otevřené výkopy. Podvrtání vozovky neumožňovalo její podloží. Změna technologie prodražila podle Petra Holického akci asi o milion korun.



Kvůli zpoždění města už se nechce kraj letos do rekonstrukce vozovky s ohledem na povětrnostní podmínky pouštět. Příští rok se má položit v Lidické třídě mezi Papírenskou a L. M. Pařízka nový asfalt, upraveny budou také přechody nebo chodníky.