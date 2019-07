Jihočeští lidovci už myslí na krajské volby. Krajský výbor KDU-ČSL v Jihočeském kraji schválil usnesení, ve kterém vyzývá TOP09, STAN, Hnutí Občané pro Budějovice, Jihočechy 2012 a další politické subjekty v Jihočeském kraji k zahájení jednání o koaliční spolupráci do krajských voleb 2020.

„Uvědomujeme si, že v této nelehké době není čas na tříštění sil a proto jsme se rozhodli zahájit jednání o možné předvolební spolupráci do krajských voleb s programově blízkými partnery,“ řekl k lidovecké výzvě poslanec a krajský předseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Díky volebnímu systému a přepočtu mandátů jsou znevýhodňováni menší politické subjekty. „Pokud dostanete polovinu hlasů co vítěz, nezískáte polovinu mandátů, ale méně. Chceme společně uspět a být silným hráčem a proto nutné hledat co nás spojuje,“ dodává Bartošek.

Podle krajského tajemníka lidovců Šimona Hellera nyní zahájili lidovci komunikaci s ostatními subjekty o svém návrhu. Forma spolupráce by se teprve upřesnila. Jednou z možných variant by byla i koalice do voleb. V současnosti je KDU-ČSL v krajském zastupitelstvu členem vládnoucí koalice spolu se sociální demokracií, Jihočechy 2012 a uskupením Pro jižní Čechy.

Krajské volby se v celé zemi uskuteční pravděpodobně na podzim příštího roku.