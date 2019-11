Lídra kandidátky pro krajské volby 2020 vybrali ve čtvrtek večer delegáti KDU-ČSL v Jihočeském kraji. Stal se jím mladý historik František Talíř ze Zubčic na Českokrumlovsku.

„Jsem rád za to, jak výraznou získal František Talíř podporu od delegátů. Myslím si, že má občanům co nabídnout, je to energický člověk s pevnými názory a moderním pojetí politické služby,“ uvedl krajský předseda KDU-ČSL a místopředseda strany Jan Bartošek.