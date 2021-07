V posledních parlamentních volbách v roce 2017 zasedla v poslanecké sněmovně třináctka zástupců jižních Čech. O tom, kdo zasedne v poslanecké sněmovně na další čtyři roky se rozhodne letos v říjnu.

Deník oslovil v této souvislosti politické strany, jejichž zástupci povedou kandidátky v jihočeském kraji a mají poslance už dnes i některé další subjekty. Odpovědi lídrů vám nabízíme včetně dalších jmen na čele kandidátek, pokud je strany uvedly. Odpovědi došlé v dohodnutém termínu jsou řazeny podle minulých volebních výsledků, dále podle doručení. Některé subjekty v době přípravy textu ještě oficiálně své lídry nezveřejnily.

Piráti a STAN

Lukáš Kolářík (Piráti).Zdroj: Česká pirátská stranaLídrem koalice Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude poslanec Lukáš Kolářík.

Proč se spojily vaše dva subjekty - Piráti a STAN? Spolupracovali jste už v minulosti v jižních Čechách?

Se Starosty jsme začali hlouběji spolupracovat po volbách do krajského zastupitelstva v roce 2020. Piráti i STAN jsou si hodnotově a programově velice blízcí a jejich spojení předznamenává velkou šanci na vítězství v nadcházejících podzimních volbách. Je to i jasný signál pro voliče, kteří teď nemusí složitě vybírat mezi dvěma blízkými stranami, ale mohou volit tuto konstruktivní formu spolupráce ve prospěch České republiky. Můžeme prosadit náš program a konečně změnit řízení a budoucnost této země. VRÁTÍME ZEMI BUDOUCNOST!

Od kdy působíte v politice a co byla vaše první osobní iniciativa a jak dopadla?

Členem Pirátů jsem od roku 2013 a poslancem od roku 2017.

Od svého nástupu do poslanecké sněmovny se intenzivně věnuji problematice exekucí. Patřím například mezi iniciátory zákazu dětských dluhů. Tento návrh se následně podařilo dotáhnout do úspěšného konce, od letošního roku nemohou dluhy dětí do 13 let skončit v exekuci a na dluhy vzniklými mezi 13 a 15 rokem se nesmí uplatnit smluvní pokuta. Dále jsem se zasadil například o to, aby nové evropské zákony negativně nedopadly na naší střeleckou komunitu, to se také povedlo.

Jakou politickou funkci zastáváte nyní?

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, komunální zastupitel v obci Katovice na Strakonicku

Co byste chtěl prosadit konkrétně pro jižní Čechy?

Jihočechům pomůže především funkční a předvídatelná státní správa a vstřícná legislativa, méně buzerace a více svobody. Kromě dopravní sítě vnímám jako velký problém nedostatek dětských lékařů a hlavně zubařů. Také je potřeba se zaměřit na udržení služeb pro občany na venkově, tedy obchodů, pošt a hospod. Neméně by prospělo také zrychlení stavebního řízení, což by usnadnilo výstavbu a tím řešení problémů s nedostatkem bydlení. Zároveň i v Jihočeském kraji máme občany, kteří jsou v exekučních pastech. Mým hlavním úkolem pro další volební období je vhodné nastavení oddlužovací novely, abychom tyto lidi mohli zapojit do ekonomického procesu a tím získat do státního rozpočtu další finance, které se budou po ekonomickém propadu hodit na vyvedení země z krize.

Je možné poslat první jména kandidátky?

Lukáš Kolářík, poslanec, Katovice, člen České pirátské strany;

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., náměstek primátora, vysokoškolský pedagog, České Budějovice, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,

Josef Soumar, zastupitel Jihočeského kraje, podnikatel, Písek, člen České pirátské strany;

Zuzana Kudláčková, zastupitelka města České Budějovice, asistentka v Poslanecké sněmovně PČR, České Budějovice, členka České pirátské strany,

Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková, vedoucí odboru vnitřních věcí, zakladatelka občanské iniciativy Pivoňka, Lišov, členka politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,

Mgr. Júsuf Traore, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, lektor, Prachatice, člen České pirátské strany,

Václav Vostradovský, starosta obce Kvilda, předseda Klubu vojenské historie Gabreta, z.s., Kvilda, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,

Bc. Jana Koláříková, ředitelka Montessori ZŠ Fazole, Písek, členka České pirátské strany,

Mgr. Ondřej Pumpr, právník, Jindřichův Hradec, bez politické příslušnosti, navržen politickým hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ing. arch. Veronika Kovářová, architektka, Volyně, členka České pirátské strany,

KSČM

Kandidátku KSČM povede učitelka Alena Nohavová z Třeboně.

Alena Nohavová (KSČM).Zdroj: Archiv KSČMBude ještě nějak schvalováno, i třeba jen formálně, kdo povede kandidátku KSČM v jižních Čechách?

Kandidátky jsou schváleny ÚV KSČM jsou kandidátky schváleny a 17. července budou ještě schvalovány přesuny na KL některých krajů, na kterých byla shoda. K výrazným změnám by nemělo dojít - definitivní rozhodnutí bude tedy 17. července.

Od kdy působíte v politice a bylo by možné uvést, co byla vaše první osobní politická iniciativa a jak dopadla?

V politice jsem od roku 2008, kdy jsem byla zvolena do krajského zastupitelstva, kde jsem byla dvě volební období. Zabývala jsem se otázkou školství, což logicky plynulo z mého povolání učitelky mateřské školy. V roce 2013 jsem na přednostní hlasy byla zvolena do PS PČR, kde vedle školství jsem se zabývala problematikou seniorů a hendikepovaných občanů. Za osobní iniciativu považuji prosazení očkování zdarma pro seniory nad 65 let proti pneumokokovému onemocnění.

Jakou politickou funkci/funkce zastáváte nyní?

Nyní jsem předsedkyní krajského výboru KSČM v jižních Čechách.

Co byste chtěla prosadit konkrétně pro jižní Čechy?

Chtěla bych pokračovat v tom, co jsem před čtyřmi lety přerušila. V oblasti sociální podpora seniorů - zejména nám chybí zákon o seniorech, řada zemí kolem nás ho již má, myslím, že bychom se zde mohli inspirovat např Rakouskem. Chybí nám právní definice "seniora". Účelem tohoto zákona by bylo zajistit zastoupení starší generace při rozhodování věcí veřejných, upravit vztahy starší generace k výkonným orgánům státní správy, krajských, městských a místních samospráv, podpořit poskytování informací a péči o seniory ze strany seniorských organizací. Konkrétně pro Jihočeský kraj - asi nejpalčivěji se projevuje nedostatek praktických a dětských lékařů i stomatologů

Kdo je zatím navržen dále na čelo kandidátky?

2. JUDr. Vojtěch FILIP, poslanec, předseda ÚV KSČM, Č. Budějovice

3. Vilém Klapsia, stavební technik, Zdíkovec

4. Radek Nejezchleb, zaměstnanec Českých drah, Kunžak

5. Stanislav Češka, starosta obce Branice, Branice, bezpartijní

6. JUDr. Luboš Dvořák, právník, Vyšší Brod

7. Ing. Hana Tůmová Ph.D., OSVČ, Osek

8. Václab Ebert, OSVČ, Tábor

ČSSD

Lídrem kandidátky ČSSD bude poslanec a místostarosta Písku Ondřej Veselý.

Ondřej Veselý (ČSSD)Zdroj: Archiv DeníkuBude ještě nějak schvalováno, i třeba jen formálně, že povedete kandidátku ČSSD v JČ kraji, nebo už je věc i formálně jistá?

Kandidátku již schválila krajská konference a to včetně pozice lídra. Následně ji drobně upravilo krajské předsednictvo. Nyní se čeká na schválení předsednictvem strany, které by mělo zasedat tento pátek.

Proč se neuskutečnila zvažovaná koalice se zelenými? Lze uvést hlavní důvod nebo důvody?

Byla řada členů na obou stranách, kteří o společný projekt stáli. Nicméně nešlo o většinu členské základny a na tom nakonec celý projekt ztroskotal.

Od kdy působíte v politice a bylo by možné uvést, co byla vaše první osobní politická iniciativa a jak dopadla?

Členem ČSSD jsem od roku 2003, od roku 2006 jsem zastupitelem Písku. Před mým vstupem do veřejné politiky jsem se věnoval zejména občansky aktivním iniciativám a podařilo se v rámci nich prosadit nutnost veřejné diskuze o veřejném prostoru v Písku. Zvolení do zastupitelstva mě, jako tehdy opozičního zastupitele, naučilo schopnosti vyjednávat s koalicí a byť se vzájemný respekt nedostavil hned, nakonec se mi podařilo prosadit např. zajištění podpory činnosti s mládeží mimo sport a kulturu (tam už podpora běžela), nebo zastavení výprodeje městských bytů, z čehož má dnes Písek dobrý profit.

Jakou politickou funkci/funkce zastáváte nyní?

Jsem poslancem a neuvolněným místostarostou Písku.

Co byste chtěl prosadit konkrétně pro jižní Čechy?

Říci jediný problém kraje je pochopitelně těžké, ale zkusím, z důvodu stručnosti, vypíchnout alespoň dva.

Prvním je napojení kraje na celostátní dopravní síť. Náš kraj nemá ani přímé dálniční napojení na celostátní síť dálnic, ani rychlostní železnici. Pokud jde o dálnici, pak se naštěstí blíží dobudování D4. Tady se ukázala zásadní role regionálního působení poslanců, když většina (až na jednu výjimku) z nás dokázala přesvědčit kolegy, aby podpořili dokončení D4. S ohledem na "nedohlednost" napojení D3 ve Středočeském kraji však musíme setrvat v aktivitě a to ve směru k napojení D3 do Rakouska a zkapacitnění silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi. Po realizaci těchto dvou silničních staveb bude mít náš kraj odpovídající silniční infrastrukturu, která podpoří nejen osobní dopravu, ale i možnost obchodního rozvoje celého regionu. Železniční doprava obecně v ČR dosud příliš velkou podporu nemá, ale věřím, že se ohledem na nutnost snižování emisí i na tu dojde a jižní Čechy se dočkají i rychlostní železnice.

Druhým problémem jsou průměrné nízké mzdy na území kraje. Tady nelze samozřejmě aktivitu zaměřit pouze na jeden kraj, ale musí být plošná, takže z ní budou profitovat i jižní Čechy. ČSSD dlouhodobě usiluje o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, stejně jako vyšších mezd. Ovšem při současné síle našeho poslaneckého klubu se jeví v tomto volebním období jako nereálné prosazení našeho návrhu na změnu zákoníku práce, na kterém jsem se spolu s MPSV zásadně podílel. Pokud by se však změny podařilo prosadit znamenalo by to i zásadní zvýšení platů všech zaměstnanců. Pokud by se k tomu přidalo již uvedené zlepšení dopravního napojení, pak by měli Jihočeši možnost dojíždět za prací i do regionů s vyššími mzdami (Praha, střední Čechy, okolní země) aniž by se museli stěhovat z nejlepšího kraje pro život, což by logicky vyvolalo i vnitřní tlak na růst mezd přímo v našem kraji.

Kdo bude s Vámi v čele kandidátky ČSSD?

Naše konference do čela kandidátky navrhla mne, poslance a neuvolněného místostarostu Písku, na druhé místo Milana Štěcha, bývalého předsedu senátu, bydlištěm u Lišova, na třetím místě Ivanu Stráskou, bývalou hejtmanku bydlištěm v Milevsku, na čtvrtém místě Olgu Bastlovou, místostarostku Tábora, bydlištěm v Táboře a na pátém místě Stanislava Jindru, odborového předáka KOVO, bydlištěm v okrese ČB.

Trikolóra, Svobodní Soukromníci

Mgr. Libor VondráčekZdroj: DeníkLídrem uskupení Trikolóra, Svobodní Soukromníci v Jihočeském kraji bude Libor Vondráček.

Proč se spojily vaše tři subjekty?

Naše tři strany, které se chovají důstojně ke svým občanů, šetří jejich práva a chtějí šetřit množství peněz, které jim stát bere na daních, se dohodly na spolupráci díky podobnému pohledu na roli státu velice snadno. Všechny tři strany cítily potřebu ustoupit ze svých ambicí a pro silné zastoupení myšlenek svobody ve Sněmovně kandidovat na jedné kandidátce pod jediným IČEm jako "Trikolora Svobodní Soukromníci". Letos není možné riskovat propadnutí hlasů lidí, kteří mají dnes v Parlamentu jen malé zastání a zastoupení. Aktivní činorodí lidé, živnostníci, sportovci, lidé, kteří si váží sami sebe a chtějí politiky, kteří ke svým občanům a úkolům přistupují s pokorou, to jsou lidé, jejichž hlas musí být daleko více slyšet na naší politické scéně.

Od kdy působíte v politice a co byla vaše první osobní iniciativa a jak dopadla?

Členem Svobodných jsem se stal v roce 2012, v den osmnáctin jsem chtěl svým vstupem podpořit myšlenky Petra Macha a celou filosofii strany. Poprvé jsem zaznamenal viditelnější výsledek v roce 2017 a od toho roku ve všech volbách vykazuje Jindřichův Hradec nejlepší výsledky ze všech okresních měst v ČR. Na základě mé osobní iniciativy Svobodní složili poprvé kandidátku do komunálních voleb v Jindřichově Hradci a hned při první kandidatuře v rámci projektu "Hradec srdcem a rozumem = Svobodní" zaznamenali výsledek 12,5 %. Po absolvování studia práva, a při znalosti jeho současného stavu, jsem odmítl dle současného práva vykonávat právní profesi a rozhodl se pokusit právo změnit jako zákonodárce. Prosekat legislativní džungli a očistit od zbytečného balastu, tak aby se z práva stal nástroj "pro lidi" ne "proti lidem" a jednou jsem se třeba mohl právu s čistým svědomím věnovat.

Jakou politickou funkci zastáváte nyní?

Od října 2019 jsem předsedou strany Svobodní. Dva roky předtím jsem pracoval v celorepublikovém výboru strany.

Co byste chtěl prosadit konkrétně pro jižní Čechy?

Za palčivý problém považuji absenci dálničního spojení Prahy s Českými Budějovicemi. V Parlamentu bych rád ukončil zpochybňování potřebnosti dokončení D3, o což se některé politické strany usilovně snaží. Dále pak také urychlení dostavby jaderné elektrárny Temelín. Rád bych prosadil antibyrokratickou revoluci, se kterou souvisí výrazné očištění naší legislativy. Jde mi o zabránění právnímu chaosu, který se tady v zejména v uplynulém roce děl a měl negativní dopad na Jihočechy, stejně jako na ostatní Čechy, Moravany i Slezany.

SPOLU

Uskupení SPOLU, které vytvořily ODS, KDU-ČSL a TOP 09, povede jako lídr poslanec Jan Bauer.

Ing. Jan Bauer (ODS).Zdroj: ODSProč se spojily ve SPOLU tři subjekty? Lze uvést hlavní důvod nebo důvody?

Koalice SPOLU vznikla s cílem spojit hlasy středopravicových voličů, být silnější protiváhou a soupeřem pro doposud vládnoucí hnutí ANO a vyhrát s rozumným pravicovým programem volby.

Od kdy působíte v politice a bylo by možné uvést, co byla vaše první osobní politická iniciativa a jak dopadla?

Chce se říci odjakživa… Ale vážně. Začínal jsem v komunální politice v Prachaticích, svého času jsem byl nemladším starostou okresního města. Od roku 2004 jsem poslancem, s přestávkou v letech 2013-2017. Současně jsem zastupitelem Jihočeského kraje.

Jako někdejší předseda sněmovního Evropského výboru jsem prosadil, aby se stěžejní bruselské tisky projednávaly nejen na výboru, ale na plénu, na očích veřejnosti. Aktuálně jsem se například osobně zasadil o to, aby sněmovna zavčas schválila finanční rámec pro dostavbu dálnice D4 směrem na jižní Čechy. Bez toho by se nemohlo začít včas stavět.

V tomto volebním období jsem jako předkladatel za poslanecký klub ODS prosadil následující novely – novelu daňových zákonů, která v reakci na pandemii COVIDu zvýhodnila soukromé darování a dala šanci veřejně prospěšným organizacím vykrýt výpadek, který přišel s ekonomickými problémy řady firem. Úplně aktuálně sněmovna schválila předložený návrh 3krát a dost, který cílí na permanentní pachatele závažných přestupků závislé na dávkách. V sociální oblasti jsem prosadil také řadu konkrétních opatření na podporu rodin s dětmi.

Jakou politickou funkci/funkce zastává nyní?

Jsem místopředsedou poslaneckého klubu ODS a v rámci strany místopředsedou regionálního sdružení. V poslanecké sněmovně působím jako místopředseda Výboru pro sociálního výboru a vedle toho jsem členem Hospodářského výboru.

Co byste chtěl prosadit konkrétně pro jižní Čechy?

Prioritou je rozhodně doprava. Viz výše, můj osobní podíl na včasném schválení finančního rámce pro dostavbu D4. Dále chci přispět k tomu, aby se dotáhlo i napojení dál směrem na hraniční přechod Strážný a České Budějovice a dokončil se zbývající úsek dálnice D3. Bez dobrého dopravního spojení je limitován další rozvoj turistického ruchu a hlavně pracovní příležitosti, které by v kraji udržely mladé lidi.

Jak bude vypadat čelo kandidátky SPOLU?