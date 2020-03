V Madetě začal Milan Teplý pracovat před více než čtyřiceti lety. Byl u stavby máslárny v Českých Budějovicích. Učil se od Františka Urbana. „To byl máslař tělem i duší. Šel do práce i o dovolené. Ráno v pět sedl doma v Rudolfově na kolo a jel se do mlékárny podívat, jak to s máslem vypadá,“ vzpomíná Milan Teplý, kterému dnes největší tuzemská mlékárna patří.

Ze závodu Madety míří ke spotřebitelům týdně 130 tun másla. „Prodali bychom ho dvakrát tolik, ale nemáme na něj surovinu. Zázrak Jihočeského másla spočívá v jeho čerstvosti. A když budu chtít další smetanu, musel bych ji nakoupit někde v Estonsku. Pak by dva dny ležela támhle, tři dny zase jinde. A výsledkem je duhové máslo, které má čtyři barvy. Proto Jihočeské máslo vzniká z naší smetany. Je to naše vlajková loď, kterou nesmíme kvalitativně zničit,“ zdůrazňuje.

Spotřebitelé milují i Lipánek. Krému z tvarohu a smetany Madeta týdně vyrobí 120 tun. „Je to tahák, pořád se divím, kolik Lipánků lidé dokážou spořádat. Ale jsem za to samozřejmě rád,“ netají se Milan Teplý tím, že i on si někdy rád smlsne. „Dojídám ho po svém zlatém retrívru Šůšovi, ten Lipánka zbožňuje,“ usmívá se Milan Teplý.

Jindřichohradecký závod mlékárny, kde právě Lipánek vzniká, má ve velké oblibě. „Jsou tu zrací sklepy na světové úrovni, k tomu vysoce kvalitní romadury nebo náš cottage.“

„Srdcovkou“ majitele největší mlékárny v zemi je i přírodní sklep ve skále v Českém Krumlově, kde před více než 70 lety uzrál první bochník nivy. Sýr z produkce Madety od roku 2005 zraje v moderních nadzemních sklepích. A nyní bude díky chystané investici ještě lepší. „V Krumlově chceme upravit výrobní technologii podle poznatků ze zahraničí. Cílem je prodloužit trvanlivost sýra. Hotovo bude začátkem příštího roku,“ plánuje Milan Teplý.

Stavební úpravy se plánují i v pelhřimovském závodě, kde se stáčí mléko. „Jeden čas jsme zvažovali, že tam výrobu zastavíme, ale teď sem naopak chceme investovat odhadem 110 milionů korun. Díky poloze závodu u dálnice tu postavíme velkoobchodní sklad, zároveň vylepšíme technologii výroby trvanlivého mléka a dalších trvanlivých výrobků.“ Práce mají začít v roce 2022.

Největší investicí Madety za dlouhou dobu je nová sýrárna v Plané za tři čtvrtě miliardy korun, kterou tu chtějí dokončit ještě letos. Půjde o největší sýrárnu ve střední Evropě. „Je tam patrno zaoblení zemského povrchu,“ glosuje Milan Teplý a doplňuje, že sýry bude Madeta v Plané vyrábět pomocí nejmodernější technologie svého druhu na světě.

Milan Teplý je šťastný z toho, že značku Madeta spotřebitelé vnímají pozitivně. Těší ho i fakt, že dodavatelé technologií či stavebních prací za desítky milionů korun k firmě přistupují adekvátně tomu, že jde o zdravý a úspěšný podnik. „Nikdo po nás nechce žádné bankovní garance. Z toho jsem taky tak trochu nafoukanej Čech.“

Je tedy něco, co Milanovi Teplému kazí náladu? „Mrzí mě, že jihočeští dodavatelé mléka od nás odešli za údajně vyššími cenami k německým odběratelům, ve finále tam teď ale dostávají méně, než by měli od nás. A tak zemědělci od Krumlova vozí mléko do Německa a my do Madety přivážíme mléko ze středních Čech nebo až od Přerova. To je trochu na hlavu,“ říká šéf Madety a věří, že situace se jednou vrátí do starých kolejí.

Přeje si, aby se Madetě v budoucnu dařilo tak jako nyní. „Nedávno jsem byl na jednání zemědělského výboru. Říkali mi, že jsem nějaký spokojený, že se asi Madetě teď daří. A uvědomil jsem si, že fakt jo,“ uvažuje Milan Teplý a dokládá to příkladem: „Šel jsem u nás na koordinační poradu, byl jsem po ránu nějak naštvaný. Ale nálada se mi tam vylepšila. Poslouchal jsem od kolegů rozbor situace roku 2019. Na co jsem se zeptal, to věděli, vše mi ukázali v grafu nebo tabulce. A ještě k tomu řekli, jak to bude dál. A tak jsem si povídal, že nemám proč být naštvaný. Co bych měl chtít víc?“