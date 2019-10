Rozbahněnými kopci se nyní prohánějí bagry a nákladní auta. Lipenský skiareál se přestavuje. Budují tu lanovku, jež bude nejmenší v celém areálu a oproti stávajícím čtyřsedačkovým bude jen dvoumístná. Nová lanovka, dlouhá 400 metrů, přepraví za hodinu 1 200 lidí. Celkovou přepravní kapacitu areálu tak zvýší na 12 800 lidí za hodinu. „Než s ní vyjedete zezdola nahoru, bude to trvat tři minuty. Nejprve se lanovka repasovala. Základy pro ni jsme budovali déle než měsíc. Její sloupy jsou vysoké 14 metrů. A samozřejmě jsme museli přemístit několik tisíc kubíků zeminy,“ vysvětlil Václav Meškán, projektový manažer a stavbyvedoucí.

Kromě lanovky tu budou mít milovníci zimních sportů nově k dispozici dvě sjezdovky. První, modrá sjezdovka, bude dlouhá 800 metrů a bude ideální pro rodiny s dětmi. Druhá bude mít jen 500 metrů. „Ta bude zábavná a bude navazovat na koncept skicrossových tratí. Nazvali jsme ji Snowcross a rozšiřujeme tím to, co u nás mají lidé nejraději, a to je zábava,“ doplnil tiskový mluvčí Lipna Vojen Smíšek. Prozradil také, že pokud se povede jednání, mohlo by v Lipně díky Snowcrossu vzniknout zázemí pro český Snowboardcrossový tým, tedy i pro Evu Samkovou.

„Všechno je v tuto chvíli zatím v jednání. Pokud se to povede, bude Lipno jedním ze dvou míst v Čechách, kde mohou špičkoví snowboardcrossaři trénovat. Zároveň to bude i místo zábavy pro našeho klasického klienta, který si tak bude moci vyzkoušet něco nového,“ dodal Vojen Smíšek. Ten připomněl ještě další stavební práce. „Vylepšujeme i parkování. Takže rozprostřeme auta v topových časech na tři místa. Počítáme s tím, že budeme na začátku prosince na zimní sezonu připravení,“ řekl tiskový mluvčí.