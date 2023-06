Lipenská přehrada pohltila řadu obcí: Frymburk voda zatopila prakticky přes noc

Frymburský převozník Antonín Labaj je jedním z nich. „Úbytek vody bude celkem razantní, nicméně my ho rádi využijeme například k opravě silnice pod převozem. Frymburský převozník Antonín Labaj.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováUž to potřebuje jako sůl, při přistávání musíme být velmi opatrní, abychom převozní prám neprorazili,“ popsal. „Ale vymysleli to dobře, začnou odpouštět příští rok v září a půjde to postupně, dva tři měsíce. Do jara pak zase přehradu dopustí,“ přiblížil s tím, že naposledy byla hladina tak nízko v roce 2004, kdy se opravovala silnice přes hráz.

„Svolali si hasiče, provozovatele plavidel, vodní záchranáře, vlastníky přístavišť a mol a tak dále, aby všichni měli dost času se připravit. A bude to dobrá příležitost i k tomu, aby se pořádně uklidily také břehy,“ poznamenal.

Hladina Lipna půjde dolů o zhruba dva metry oproti obvyklé letní úrovni. Pod 722 metry nad mořem by měla být zhruba po dobu tří měsíců, od 1. prosince 2024 do 28. února 2025. „Plánovaný pohyb hladiny nemá dopad na zabezpečenost hlavních účelů nádrže, vč. zásobní funkce,“ poznamenává PVL na svém webu.

Budoucí přístav bude v těsné blízkosti hráze Lipna I, na levém břehu, a bude sloužit výhradně pro služební plavidla. V letošním roce by měl být vybrán generální dodavatel a zahájena detailní projektová příprava, stavět by se mělo v roce 2024 a stavba by měla skončit v roce 2026.