I osmý ročník festivalu Literatura žije se musel kvůli koronaviru přesunout na září. Tímto nutným krokem festival přišel o vystoupení Aleše Palána a anglického básníka Deana Atty.

Literární festival Literatura žije. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Podle jednoho z organizátorů Miroslava Bočka se však program, který můžete navštívit tento rok od středy 9. do pátku 11. září, rozrostl, a to v počtu akcí, koncepcí i pestrostí žánrů. Nebude chybět oblíbený literární trolejbus. V MHD č. 3 ze sídliště Máj na nádraží a zpět ve středu od 15.48 do 16.49 h uslyšíte poezii, písně, a dokonce vás čeká performance. Těšte se i na další taneční vystoupení. Např. podle organizátorky Elišky Štěpánové si umělci Jakub Doubrava a Lukáš Urbanec přímo pro tuto událost přichystali vystoupení na náměstí. „Performance vznikla z literárních základů. I pro nás bude překvapením,“ doplňuje.