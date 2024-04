Festival Literatura žije! 2024 zavítá ve středu do Výměníku1, kde se uskuteční komponovaný večer O digitálním obsahu a technologické budoucnosti bude ve Výměníku1 diskutovat známý publicista Bob Kartous. Ve čtvrtek začíná bazar knih na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Budějčáci vědí, že literatura žije. Odnášeli jí z náměstí celé náruče. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

To nejlepší ze současné české literatury, kapely, tvůrci a umělci z celé Evropy nebo trh malých nakladatelů nabídne v Budějovicích 12. ročník mezinárodního multižánrového festivalu Literatura žije! Festival se koná do 28. dubna a má bohatý program; vystoupí na něm stovka básníků, spisovatelů, hudebníků, herců nebo nakladatelů.

Vedle tradičních formátů, jako je bazar knih na náměstí Přemysla Otakara II., je letošní ročník bohatší o akce organizované ve spolupráci s dalšími kulturními partnery. Díky tomu bude možné třeba navštívit v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě besedu se spisovatelem Pavlem Kosatíkem, který právě vydal knihu o Bedřichu Smetanovi, u příležitosti dvou set let od narození významného skladatele.

Příprava festivalového knižního stanu na jednom z minulých ročníků.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Také letos literární festival vyvrcholí v kreativně-kulturním prostoru Žižkárna. V sobotu 27. dubna tam proběhne Bookfest, veletrh malých nakladatelů. Desítky stánků s knihami, přítomnost ochotných knihkupců nebo výhodné ceny mohou lidé využít k nákupu kvalitní české i zahraniční knižní produkce. „A k tomu bude pořádná porce doprovodného programu. Vedle divadla pro děti a tvořivých workshopů budou v Žižkárně farmářské trhy a dvě jeviště, z nichž jedno bude literární a druhé hudební. Na té hudební vystoupí písničkář Jiří Dědeček nebo kapela Babylon Ely, literární prostor pak přivítá pestrou paletu autorských čtení v podání básníků, spisovatelů a publicistů,“ říká ředitel festivalu Miroslav Boček.

Mezi nejvýznamnější hosty sobotního programu patří významná polská básnířka Małgorzata Lebda, které vyšly v češtině už dvě básnické sbírky, nebo novinářka Silvie Lauder, autorka knihy V pasti pohlaví. Zajímavý zážitek slibuje beseda se spisovatelkou Kamilou Hladkou, jíž vyšla publikace Lidi od kolotoče, ve které popisuje autentické příběhy českých kolotočářů. Svou novou knihu zde pokřtí Jiří Březina a mohutný nápor poezie zajistí čtení plzeňských básníků nebo básnířky Boženy Správcové. Celý program pak bude pokračovat koncertem Anny Vaverkové, čerstvé držitelky hudební ceny Anděl.

Jiří Březina, budějovický spisovatel.Zdroj: se souhlasem Jiřího Březiny

Prostory Žižkárny ale bude určitě stát za to navštívit také o den dříve, v pátek 26. dubna, kdy bude po čtení významných básnířek z Balkánu následovat již tradiční Slam poetry show a celý večer vyvrcholí koncertem alternativní rapové kapely P/\ST.

Dalším prostorem, kam festival zavítá ve středu, bude Výměník1, kde se uskuteční komponovaný večer O digitálním obsahu a technologické budoucnosti bude navíc ve Výměníku1 diskutovat známý publicista Bob Kartous.

Velmi intenzivní program nabídne čtvrtek 25. dubna. Vedle tradičního festivalového stanu na náměstí Přemysla Otakara II., ve kterém si bude možné bezplatně vybrat knihu svého srdce, bude jednou z hlavních hvězd festivalového programu známý spisovatel, publicista a hudebník Patrik Banga, autor knihy Skutečná cesta ven, za níž v roce 2023 obdržel cenu Magnesia Litera. Vystoupí večer v Rabenštejnské věži, spolu se současnými českými básníky a významným a cenami ověnčeným autorem Milošem Doležalem.

Veřejnosti známý a oblíbený stan na náměstí Přemysla Otakara II. se otevře návštěvníkům ve čtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin. Tahákem je vždy nabídka knih, které si lze odnést zdarma. „Je to taková recyklace knížek. Letos jich máme asi 120 beden. Je to možná více než vloni,“ uvedl Miroslav Boček a dodal, že odhadem se jedná asi o 5000 knih a pokud chce ještě někdo nějaké menší množství přinést, má poslední šanci ve čtvrtek dopoledne.

Budějčáci vědí, že literatura žije. Každoročně si odnášejí z náměstí náruče knih.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Festival myslí také na lidi, kteří se musejí potýkat s nějakým handicapem nebo sociálními obtížemi. Bude možné opět zhlédnout Divadlo v podání budějovických bezdomovců nebo čtení klientů organizace FOCUS, která se zaměřuje na práci s lidmi s duševním onemocněním. Ve čtvrtek v 16.30 na náměstí Přemysla Otakara II.

Celý festival pak v neděli ve Výměníku1 zakončí Divadlo StUD, které uvede detektivní hru na motivy Divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním coupé. Akci pořádá vedle řady nadšených jednotlivců, příznivců literatury, Spolek Na půl cesty a řada dalších partnerů a koná se i díky vstřícným podporovatelům. Vstup na většinu programu je zdarma, na koncerty se platí vstupné.