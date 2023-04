Již pojedenácté se v Budějovicích koná mezinárodní literární festival Literatura žije!, který od středy 26. do soboty 29. dubna nabídne autorská čtení, besedy, bazar knih i divadelní a hudební představení.

Z festivalového stanu na budějovickém náměstí si můžete ve středu a čtvrtek od 10 do 18 hodin odnést knihy zdarma. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Vrcholem festivalu bude nultý ročník knižního festivalu Bookfest 23, na kterém se v sobotu v Žižkárně představí přes 20 nakladatelství. Zájemcům o kvalitní literaturu přivezou bohatou nabídku české i zahraniční produkce za zvýhodněné festivalové ceny. „Jedná se o projekt, který děláme společně s Cechem malých nakladatelů. Je to vlastně podpora těch nakladatelů, kteří se normálně nedostanou do velkých kamenných knihkupectví,“ popsal ředitel festivalu Miroslav Boček novinku s tím, že součástí budou farmářské trhy. Na příchozí čeká pořádná porce doprovodného programu - autorská čtení, tvorba "kniglú", workshopy, divadlo i hudba a možnost setkání s výjimečnými autory.

K festivalu patří autorská čtení a besedy. Na snímku Aleš Palán a Miroslav Boček v roce 2021 při besedě v Měsíci ve dne.Zdroj: Radek Gális

„Bude tam Moetivi Karavan, což je divadelní inscenace pro rodiče s dětmi od čtyř let. Odehrává se v karavanu, který je zároveň výtvarnou instalací,“ lákají návštěvníky jihočeští spisovatelé Miroslav Boček a Zbyněk Mrvík.

Miroslav Boček v sobotu v Žižkárně pokřtí svou zatím poslední knihu Uršula plave domů. „Je to enviromentální román, příběh pro děti a mládež o úhořích, kteří jsou takoví zajímaví živočichové. Je to dobrodružné, je tam mystika a zároveň je to ekologický příběh, který má nějakým způsobem aktivizovat lidi v tom, co děláme špatně,“ představil Miroslav Boček svou knihu.

Festival se koná na různých scénách, na náměstí Přemysla Otakara II., ve školách nebo právě centru Žižkárna. K oblíbeným částem programu patří bazar knih na budějovickém náměstí ve středu a ve čtvrtek či literární autobus. V sobotu přijedou do Žižkárny besedovat Jáchym Topol, David Jan Žák i básník Petr Hruška, letošní laureát Ceny Magnesia Litera.

„Během čtvrtečního literárně-hudebního pořadu Mezi náma dáme prostor méně zavedeným českým básníkům, kteří budou číst ve společnosti slovinských kolegů,“ přidává se organizátor festivalu básník Šimon Leitbeg. Žánr hudební publicistiky nabídne čtvrteční beseda s Pavlem Klusákem, autorem knihy Gott: československý příběh (vítěz Ceny Magnesia litera 2022 v kategorii Kniha roku), kterého doprovodí bosenský hudební kritik a básník Amir Misirlić.

Bezdomovecké divadlo baví. Zdroj: Radek Gális

Už ve středu odpoledne se na náměstí představí Bezdomovecké divadlo a ve čtvrtek zde budou číst díla klientů Fokusu z kurzu tvůrčího psaní, který vede spisovatel Hynek Klimek.

Bookfest v Žižkárně

Sobota 29. dubna

11.30 h Kateřina Komorádová - Kniha jihu. Představení nové básnické sbírky jindřichohradecké autorky

13 h - Křest knihy Miroslava Bočka Uršula plave domů

14 h - David Jan Žák: Tleskač. Dětství Jana Tleskače v tajemném příběhu ze světa Jaroslava Foglara

15 h – 15.30 h Čtení mladých jihočeských autorů

17 h – Čtení Petra Hrušky - vystoupení předního českého básníka a literárního historika, autora devíti básnických sbírek

18 h - Beseda s Jáchymem Topolem. Čtení z připravovaného románu a diskuse o románech minulých