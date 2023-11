Nadcházející neděli bude tomuto snímku od Hugha Graye, pořízenému při procházce po mši ze sluncem zalitého břehu Loch Ness, 90 let. Má na něm být Nessie, připomíná událost Donaukurier.

Je to pořád záhada... | Foto: DK

"Je to i 90 let nato jedna z nejjasnějších fotografií, které máme," říká expert na tuto "obludu" Roland Watson. Grayův záběr akribicky studoval na mnoha tiscích a uzavřel, že fotografie není žádným podvodem, zachycuje zvířecí bytost. "Věřím, že je na ní monstrum z Loch Ness," prohlašuje a přidává: "Říkám ,věřím´, nikoliv že ,je´." Gray prý nebyl ani lhář, ani podvodník, současníci ho popsali jako důstojného a čestného člověka.

"Jen půl roku předtím obešel příběh Nessie poprvé svět," pokračuje DK. "Tehdy lokální noviny Inverness Courier otiskly pozorování hotelové manažerky Aldie Mackayové, že viděla ,nestvůru´ podobnou velrybě. To mělo být první zahlédnutí Nessie v nové době."

Jedna z ilustrací bájné příšery z jezera Loch Ness od Artura Granta z roku 1934Zdroj: Wikimedia Commons, Saunders, CC BY-SA 1:0Watson nevěří, že Nessie je přátelský druhohorní mořský plaz, jak ji turistům prezentují reklamní plakáty. "Nejspíš nejznámější foto krku trčícího z vody, zveřejněné roku 1934 v Daily Mailu, je už dlouho prokázáno jako falzum. Ale Loch Ness je obrovský, dlouhý 36 kilometrů, široký až 2,7 km a 230 metrů hluboký…"

Watson nebo také Steve Feltham, který 32 let bydlí u jezera a drží světový rekord v délce hledání Nessie, si jsou jisti, že se něco záhadného v Loch Ness nachází, pokračuje DK. "Ale co je na Grayově fotografii vidět? Teorie o plovoucím labradorovi Watson odmítl, když srovnal foto se snímky psů ve vodě, a nebere ani obrovskou rybu, například úhoře, nebo tuleně. Spíš vidí tvar něčeho želvího…"

Oficiální registr pozorování monstra z Loch Ness shrnuje nyní 1155 záznamů, první od mnicha Columbana z roku 565. Jen letos přibylo devět zápisů. Nejznámější fotografie jsou v interaktivním Loch Ness Centre v Drumnadrochitu na západním břehu Loch Ness. Je tam také přes tisíc svědeckých zpráv.

Chtěl jí jen znetvořit tvář…

Za pokus o vraždu bývalé přítelkyně byl ve Vídni ve čtvrtek odsouzen 75letý muž na doživotí. Přitom jí prý chtěl jen zohyzdit, jak řekl v soudní síni. Rozsudek padl jednomyslně.

Roli při tom hrál "masivně bouřlivý předchozí život" obžalovaného. V červnu 1984 usmrtil nožem po rvačce ve vídeňském lokálu dalšího hosta a dostal 20 let. Po propuštění navázal vztah s 58letou ženou a nastěhoval se k ní. Když se s ním chtěla po opakovaném násilí rozvést, ohlásil, že jí "rozřeže ksicht".

21. května se tak stalo. Jeho sousedé slyšeli kolem páté hodiny volání nahé ženy utíkající po schodišti o pomoc. Obviněný ji pronásledoval s nožem v ruce a způsobil jí četná zranění na pažích. Zanechal toho, až když jedna sousedka ženě přišla na pomoc s legáně drženou pistolí glock. Utekl, ale rychle ho dopadla policie. 19krát trestaný muž senátu řekl, že ho k tomu poškozená dohnala.

Soudní znalec popsal 18 hlubokých řezných ran na hlavě poškozené, v obličeji a na ramenou, také až pět centimetrů dlouhé řezy ve tvaru V na tvářích, které utrpěla ve svém bytě ve Floridsdorfu.

Obžalovaný ho přerušoval a urážel, načež ho soud k dokončení výpovědi experta vyloučil. Než ho vyvedli, řekl, že ženě dal jen tři rány, aby jí znetvořil obličej. Zabít ji nechtěl, je mu líto, že ji tak zřídil, protože ji miloval. Ale co můžu dělat… Kdyby to šlo, zaplatil bych jí operaci, dodal.

K vyhlášení nepravomocného rozsudku se vrátil už klidný…

Vrah školačky je dál neznámý

11. dubna 1995 zmizela tehdy 19letá žákyně Sonja Engelbrechtová z Mnichova. V roce 2020 byly v lese u Kipfenbergu (okr. Eichstätt) nalezeny její stehenní kosti a loni v březnu další části kostry. Na výzvu televize ZDF v pořadu "Akta XY… Nevyřešeno" přišlo více než 350 upozornění veřejnosti a přes 150 oznamovatelů policie vyslechla. Konkrétní podezření nenašla.

V květnu se kriminálka znovu dotazovala v Kipfenbergu a rozvěsila plakáty, ale na stopu nenarazila. Případ Sonji je dále aktuální… Policisté vycházejí z toho, její vrah v okolí městečka žije nebo zde pracoval. "Odlehlý úkryt mrtvoly ve skalní úžlabině uprostřed lesa svědčí o jeho velmi dobré místní znalosti. Vyšetřovatelé od více než 50 lesáků, nájemců honiteb a těžařů odebrali otisky DNA, ale ty se nenacházejí v rejstříku databanky. Genetické otisky nalezené v blízkosti ostatků Sonji zatím také nebyly k nikomu přiřazeny.

Mrtvola školačky byla zabalena do plastikových obalů s lepicími páskami. Zbytky barev a další stopy naznačují, že tento materiál byl užit předtím při malířských nebo jiných renovačních pracích. Ani tato stopa dosud nevedla k podezření ze spáchání tohoto činu."

Zemřel muž z Měsíce

Astonaut Frank Frederick Borman velel v roce 1968 Apollu 8, první misi lidí na obletu kolem Měsíce. Zemřel v úterý v Montaně ve věku 95 let.

Hrdinové z Apolla-8.Zdroj: DK

Narodil se v Indianě a od 15 let vášnivě miloval letadla. Od roku 1950 byl bojovým pilotem a později také profesorem termodynamiky na vojenské akademii West Point. V roce 1967 byl členem výboru, který vyšetřoval požár lodi Apollo na odpalovací rampě na Cape Kennedy, při kterém zahynuli astronauti Gus Grissom, Ed White a Roger Chaffee. Roku 1970 skončil u vojenského letectva a stal se poradcem společnosti Eastern, nakonec jejím prezidentem. Sloužil jako zvláštní vyslanec prezidenta USA. V roce 1990 byl zařazen do mezinárodní síně slávy aerospace a v roce 1993 do haly slávy amerických astronautů. Byl ženatý a měl dva syny a čtyři vnoučata.

Na snímku pro web jsou astronauti Apollo-8 mise v roce 1958 - zleva James Lovell, William Anders a Frank Borman. Zdroj: DK