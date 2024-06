Záměr posvětili už v roce 2021 místní obyvatelé v referendu, Ševětín a Lišov, jejichž území by se změny dotkly, změnily územní plány, nyní se posuzují vlivy nové těžby na životní prostředí (tzv. EIA). Jak by se žilo v sousedství lomu, pokud by se přesun uskutečnil, představili zástupci firmy i zpracovatelé dokumentace potřebné pro proces EIA zájemcům na pondělním veřejném jednání.

„Záměr jsme několikrát na základě jednání s městysem upravili, chceme nadále zůstat pro Ševětín dobrým sousedem," připomněl ochotu firmy dělat vstřícné kroky. „Ložisko Kolný je dál od města, předpokládáme, že tu vytěžíme ročně osm set padesát tisíc tun kameniva, což je stejné množství, jako těžíme v původním lomu doposud," přiblížil Pavel Fučík. Změna by neměla znamenat ani vyšší dopravní zátěž. Náklaďáky budou jezdit po obchvatu mimo intravilán Ševětína, do budoucna se počítá s přeložkou komunikace i s modernizovaným železničním koridorem.

Přijatelné vyhlídky

Jak za společnost GET, zpracovatele dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí, uvedl Jakub Vicena, expedice kameniva by měla být výrazně šetrnější i proto, že se příliš nepočítá se zapojením skládky vytěženého materiálu, jež má vzniknout za bývalým JZD. „Z ní bude nákladní doprava odvážet jen kolem deseti procent kameniva. Dvanáct procent bude expedováno přímo z lomu bez úpravy, 29 % od mobilní linky a 49 % z ploch stacionární linky," vypočítává. Celá technologická linka se přitom skryje přímo do těžebního prostoru obklopeného lesem.

Nejen místní v souvislosti s novými plány zajímá především to, jak se může změnit zátěž obyvatel hlukem a prachem z kamenolomu. „Zdroje se po dotěžení původního prostoru přesunou dál od zastavěného území. Podle modelů, které zohledňují jak provoz kamenolomu tak dopravu, budou dodrženy všechny hlukové limity. Kvalitou ovzduší se zabývala rozptylová studie. Prokazuje, že nebudou překročeny ani emisní limity. Přispěje k tomu mimo jiné i zkrápění technologické linky a manipulačních ploch či zakrytování dopravníku. V úvodní fázi se sice u zástavby mohou krátkodobě mírně zvýšit koncentrace prachu v ovzduší, i tak nepřekročí přípustné hodnoty. Později se předpokládá výrazné zlepšení," shrnul Jakub Vicena závěry odborných studií.

Ty se zabývaly i řadou dalších aspektů, zmiňují například úbytek lesních porostů, dočasné odnětí zemědělských pozemků a po dobu těžby i částečný nepříznivý vliv na biodiverzitu. Součástí dokumentů je i návrh opatření, jak dopad na živočichy a rostliny zmírnit. Naopak po zavezení vytěženého prostoru je pravděpodobné, že tu vzniknou biotopy, kde si budou libovat i chráněné druhy.

Prostor pro odpočinek

Spolu s přesunem do nového lomu chce společnost Kámen a písek zahájit postupnou rekultivaci starého dobývacího prostoru a současné technologické linky na úpravu kameniva. V horizontu 10-15 let tu má na 11 ha vzniknout volnočasový areál Nová kopanina. Jeho součástí má být lesopark, jezírko, dětské hřiště, minigolf či bike park. Podle Jakuba Viceny se do starého lomu uloží skrývkové hmoty z toho nového, přemisťovat je tam bude pásový dopravník. Na dotaz veřejnosti pak Pavel Fučík zmínil, že pro zavezení starého lomu se nepočítá s dovážkou jiného materiálu z jiných lokalit. Pokud by se ukázalo, že je to potřeba, musela by se kvůli takovému postupu vypracovat nová EIA.

Podle zpracovatele dokumentace je záměr přesunu těžby a technologické linky včetně dotěžení původního kamenolomu přijatelný a může být vydáno souhlasné stanovisko. Posudek bude v následujících 60 dnech zpracovávat jako určená autorizovaná osoba Josef Tomášek. „Mým úkolem je ověřit, zda dokumentace odpovídá zákonu, zda jsou všechny aspekty správně vyhodnocené, navržena adekvátní opatření, případně mohu navrhnout další, také do posudku zahrnu relevantní připomínky," shrnul. Na základě posudku pak vydá zřejmě v polovině září Krajský úřad Jihočeského kraje závazné stanovisko s podmínkami pro realizaci a provoz, které bude zásadním podkladem pro všechna další řízení.