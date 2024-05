/VIDEO/ Vyvést dopravu zcela mimo zastavěné území Lomnice nad Lužnicí slibuje plánovaný obchvat. Na pondělí 27. května je pro obyvatele města připravena prezentace o obchvatu se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Vizualizace stavby obchvatu Lomnice nad Lužnicí. | Video: Ředitelství silnic a dálnic

Pokud se chcete blíže seznámit s plánovaným obchvatem Lomnice nad Lužnicí, poznamenejte si datum pondělí 27. května.

„Zástupkyně ŘSD, paní Šulistová, představí prezentaci připravovaného obchvatu. Promítání vizualizace se uskuteční od 17 hodin v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou (čp. 125),“ pozvala Marcela Božovská z informačního centra. Doplnila, že místní budou mít příležitost získat konkrétní informace.

Jihočeský kraj uvádí, že osobní a nákladní doprava, která v současnosti projíždí Lomnicí nad Lužnicí, výrazně zhoršuje životní situaci obyvatelstva, a to především negativními účinky dopravy jako je hluk, emise, vibrace a znečištění ovzduší. Podíl nákladních vozidel z celkového počtu vozidel na komunikaci I/24 dosahuje 21 procent. Plánovaná stavba obchvatu města má tyto nežádoucí vlivy snížit, jelikož značnou část dopravy vyvede zcela mimo zastavěné území.

Plánovaný obchvat má Lomnici nad Lužnicí ulevit od nepříjemné dopravy ve městě.Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Přeložka silnice I/24 má vést východně od Lomnice nad Lužnicí. „Začátek stavby je na stávající silnici I/24 ve směru od Veselí nad Lužnicí, a to na dlouhé rovince mezi odbočkou na silnici III/1554 do obce Frahelž a začátkem města Lomnice nad Lužnicí. Konec stavby se nachází na stávající silnici I/24 v úseku mezi Lomnicí a odbočkou na silnici III/15510 do obce Lužnice,“ uvádí k plánovanému obchvatu kraj. Chystaná přeložka by měla měřit asi 4,5 kilometru.

