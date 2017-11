Lososový tatarák s koriandrem nadchl

Včelná /VIDEO/ - Čtenářky Deníku vařily s Honzou Krobem v jeho Fine Food Academy ve Včelné. Shodly se jednomyslně. Super parta, výborná práce a perfektní chuť, říkaly. Nadšené byly hlavně z lososového tataráku na asijský způsob.

Lososový tatarák na asijský způsobPotřebujeme:

500 g čerstvého lososa

3 lžíce sojové omáčka

2 lžíce sezamového oleje

2 jarní cibulky nakrájené na drobná kolečka

hrst nasekaného koriandru

šťávu z 1 limetky

sůl

Postup: Lososa si nakrájíme nožem na malé kousky a smícháme se všemi komponenty, které nakrájíme nadrobno.

Přes léto se čtenáři Deníku mohli zapojit do kulinářské soutěže Vaříme s Deníkem. Majitel a lektor školy vaření Fine Food Academy Jan Krob vydával v novinách každý týden recept a vyzýval zájemce, aby mu na oplátku poslali svůj. V něm vždy musela být povinná surovina. Čtyři z nich pak vyhodnotil jako nejlepší. A tak kvarteto dam vyhrálo kurz vaření.



Simona Zwifelhoferová z Chvalšin u Českého Krumlova si svůj úspěch vysloužila receptem na pražmu s bramborami v alobalu, Kristina Nejedlá z Bohouškovic u Křemže levandulovým dortem, Alena Vránková z Jindřichova Hradce salátem z červené řepy s kozím sýrem a Alena Fišerová z Prachatic liškovou omáčkou s karlovarským knedlíkem.

Filet z ryby pečený v banánovém listuPotřebujeme:

Pražmu královskou

Cukr

česnek

cibuli

šafrán

nové koření

hřebíček

mletou skořici

oregano

čerstvý koriandr

bobkový list

šťávu z limet

sůl, pepř



Příprava marinády: Nakrájíme cibuli na půl kolečka, česnek na plátky a opečeme v pánvi, aby nám cibule změkla a ztratila štiplavost. Do mlýnku dáme celý pepř, nové koření, hřebíček, skořici, oregano, šafrán a bobkový list a umeleme na co nejemnější prášek. K rozmixovanému koření přidáme opečenou cibuli a česnek, limetovou šťávu, sůl, trochu vody a společně promixujeme. Tuto marinádu nalijeme na porce ryb a necháme 30-60 minut marinovat. Z banánových listů nařežeme obdélníky, na které položíme marinovanou rybu, přidáme nasekaný koriandr a zabalíme. Balíčky dáme do vyhřáté trouby

na 180 °C a pečeme 10-15 minut.

Čokoládový mousses lesním ovocemPotřebujeme:

Čokoládu

cukr

mascarpone

lesní ovoce

vejce



Postup: Čokoládu necháme rozpustit ve vodní lázni, žloutky si utřeme s cukrem.

Ve vodní lázni vymícháme žloutky. Do žloutků přidáme rozpuštěnou čokoládu, a mascarpone.

Promícháme a podáváme s ovocem.



V úterý ráno tedy Jan Krob rozdal zástěry a čtyři týmy složené z redaktorů a autorek nejlepších receptů začaly vařit. Stihlo se vše. Lososový tatarák, filet z pražmy pečený v banánovém listě, toskánská rajčatová polévka i čokoládový mousse. Pozornost okamžitě upoutal šéfkuchař, lektor a odborník na ryby Martin Rada, který z ledu vytáhl téměř pětikilového lososa a připravoval se na filetování. „Víte, jak poznáte, že ryba není zkažená? Oko musí být čiré, ne mléčné, žábry krvavé, jasně červené a když se na rybu máčkne, nesmí tam zůstat ďolík. Kůže by se měla znovu napružit,“ vysvětlil.



Fine Food Academy jako největší škola vaření v regionu funguje rok a tři měsíce. Zastřešuje 17 kuchařů a 10 pomocníků. Každý den školí jednu partu lidí, výjimečně i dvě. Zatím se jim v kuchyni vystřídalo 3600 zájemců. Majitel Jan Krob na otázku, co by chtěl, aby si účastníci z kurzu odnesli, odpověděl: „Postup, jak připravit rybu. A myslím, že by si měli odnést co nejméně vidliček a škrabek na brambory.“

Toskánská polévkaPotřebujeme:

Plechovku drcených rajčat

1 mrkev

1 řapíkatý celer

Půlku celeru

Bobkový list

Tymián

Sůl, pepř

1l zeleninového vývaru

1 menší cibuli

2 stroužky česneku

Hoblinky parmezánu

Bílé víno



Postup: Na oleji orestujeme nakrájenou cibulku s česnekem. Až zesklovatí, přidáme nastrouhanou kořenovou zeleninu, kterou orestujeme, až začne chytat barvu. Přidáme bobkový list, tymián a zalijeme bílým vínem, které necháme odvařit. Po odvaření přidáme rajčata a zalijeme vývarem. Vaříme 40 minut a občas promícháme. Na konci vyndáme bobkový list, rozmixujeme a dochutíme solí a pepřem.