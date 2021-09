Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli jim známého šestatřicetiletého muže z Českobudějovicka ve společnosti devětadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Starší z nich se strážníkům svěřil, že se mu žádné mince zatím vylovit nepodařilo. Strážníci však prověřením totožnosti obou přítomných mužů zjistili, že po mladším z nich vyhlásili policisté celostátní pátrání. Strážníci proto devětadvacetiletého muže předvedli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde ho předali do rukou policistů i s pěstním boxerem, který jim dotyčný při bezpečností prohlídce dobrovolně vydal.

V sobotu 4. září krátce před čtvrtou hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. dvojici mužů naklánějící se do Samsonovy kašny. Jeden z nich se právě snažil vylovit magnetem mince ze dna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.