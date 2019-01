České Budějovice – Když provádí krkolomné kousky na tyči nad hlavami užaslých diváků, vypadá jako by se jen vznášela. Ladnost a lehkost jejích pohybů jen potvrzuje, že své zálibě v pole dance – akrobatickém tanci na tyči – Lucie Šimková naprosto propadla a změnila pro ni svůj život.

Za dva roky, kdy se osmadvacetiletá Lucka z Budějovic, svému koníčku naplno věnuje, se stala mistryní republiky v pole dance a svým umem nadchla i v televizní soutěži Československo má talent. Ačkoli ji v jejím soutěžním kole diváci nevybrali, ještě ji může do finále poslat porota. To se však dozvíme až počátkem listopadu.



Jak se Lucie svěřila, při soutěži panovala velká nervozita. „Měla jsem hroznou trému a potily se mi ruce, v jednu chvíli mi to podklouzlo," prozradila Lucie Šimková. Tréma ji provází ale i před ostatními vystoupeními. Až když tančí a plně se soustředí na své hadí kousky, nervozita mizí.

Za jejím raketovým startem stojí tvrdá dřina a vůle. Ještě když měla do minulého prosince náročné zaměstnání asistentky, po večerech i čtyři hodiny denně trénovala. Teď už se tanci věnuje profesionálně.



Mrzí ji jen předsudky, které o této nové taneční disciplíně lidé mají. „Snažíme se zbavit tanec téhle nálepky, chceme ho úplně oprostit od striptýzu a nočních klubů. Lascivní a vulgární pohyby mi nejsou vůbec blízké," říká Lucie Šimková. Na facebookovém profilu Lucii sleduje a fandí jí tisíce lidí.

