Až do zahrad některých zahrádek se v Kolodějích nad Lužnicí vylila řeka Lužnice. Hlavním důvodem byly kry nahromaděné v korytě.

"Byli jsme na třetím stupni. V některých zahrádkách už byla voda," potvrdil rizikovou situaci starosta Týna nad Vltavou, pod který Koloděje patří, Ivo Machálek. "Na třech místech se řeka zašpuntovala krami. Do rána se ale udělal ve středu potok volně protékající vody. Teď už je Lužnice celkem v pohodě. Noc byla nejdůležitější," doplnil ve čtvrtek po 10. hodině Ivo Machálek.

Do žádného z domů nebo z chatek podél řeky se voda v Kolodějích naštěstí nedostala, zastavila se v zahradách.

Podle tiskového mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána se preventivně upouštěla i voda z Kořenska. Vodní dílo na Vltavě, nedaleko soutoku s Lužnicí, má mimo jiné za úkol stabilizovat hladinu obou řek. "Začali jsme upouštět 13. února," doplnil Hugo Roldán s tím, že hladina měla jít až o dva metry dolů. Ve čtvrtek v 10 hodin se upouštění zastavilo. "Díky tomu, že koryto Lužnice je volné, zahájili jsme opětovné napouštění. Potrvá do pátku do 10 hodin," zmínil Hugo Roldán a připojil, že hladina se vrátí na obvyklou provozní úroveň. Na žádném jiném vodním díle v jižních Čechách vodohospodáři nemuseli k podobnému opatření v posledních dnech sáhnout.

Podle meteorologů by vodní toky teď neměly představovat v regionu větší nebezpečí. Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu uvedl, že srážky, které by mohly přijít v noci na pátek a v pátek dopoledne budou minimální. A hydroložka Kateřina Štěrbová dodala, že zvýšení hladin na měřicích stanicích ČHMÚ se sice očekává, nebo by měly hladiny kolísat, ale pozvolna a překročení ani prvních stupňů povodňové aktivity se nečeká. V nižších polohách už totiž všechen sníh roztál a ve vyšších odtává postupně.

V Kolodějích nad Lužnicí ČHMÚ vlastní stanici nemá. Měření tam provádí obec. A situace v Kolodějích byla ovlivněna lokálním nahromaděním ker v korytě.