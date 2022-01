V Základní škole Trhové Sviny na Českobudějovicku se chystají na první lyžařský kurz odjet už v sobotu. Loni se nejelo, letos plánují kurzy dva. Druhá akce by měla být v březnu. Ve škole doufají, že vše proběhne, jak má. Lyžovat mají děti na Šumavě.

Problematická situace ovšem vládne kolem testů a hygienických požadavků, protože pravidla byla měněna. Například měly jet původně jen očkované děti a ty, které ve stanovené lhůtě prodělaly v poslední době onemocnění způsobené koronavirem. Jenže pak se lyže uvolnily i pro děti další, těm měl stačit PCR test.

Na hotel ano, do restaurace ne

Podle Michala Stropka, tělocvikáře, který na základce ve Svinech připravuje kurz spolu s kolegyní Naděždou Hálovou, je ale nový pokyn problematický. Test PCR stačí na ubytování, ale ne na stravování v restauraci… „Bereme proto na kurz jen očkované a s proděláním covidu,“ říká Michal Stropek

V posledních týdnech ještě někteří rodiče nechali v Trhových Svinech očkovat proti koronaviru své děti, aby se základkou mohly na lyžařský kurz. Podle tělocvikáře Michala Stropka se kurzy s rodiči řeší delší dobu a většina jich pochopila, že platí určité podmínky pro účast. Některá místa se zaplní i dětmi, které vloni na kurz nemohly, protože se kvůli epidemii nekonal.

Jak zařídit testy?

Například v jedné z největších českobudějovických základek v ulici O. Nedbala budou vše řešit v nejbližších dnech, protože první kurz odjíždí začátkem února. Ředitel školy Miroslav Poláček se obává toho, že vládní podmínky teď uvolnily kurzy pro všechny děti. Zvyšuje se tak riziko, že na kurzu se mezi dětmi objeví nákaza koronavirem. To by znamenalo karanténu, zřejmě ukončení akce a pravděpodobně i finanční ztrátu.

Dalším problémem je, jak zajistit na kurzu testování, když PCR test platí jen 72 hodin. „Jezdíme na Zadov, nejraději bych poslal jen děti očkované a po covidu,“ říká Miroslav Poláček a zdůrazňuje, že by letos chtěl na lyže jet, když se loni nesmělo. Počítá i s tím, že by případně mohla škola nabídnout účast dětem, které vloni jet nemohly a měly by zájem. I když už letos jsou žáky osmých tříd.

Mají čas

V českobudějovickém Gymnáziu J. V. Jirsíka doufají, že jim pomůže pozdější termín kurzů. „Jedeme až v březnu, předpokládám, že do té doby se to uklidní,“ komentoval situaci kolem lyžařských výcviků ředitel gymnázia Jaroslav Pustina. Škola vloni na lyžařském výcviku nebyla, stejně jako ostatní. „Kvůli distanční výuce, děti se nesměly setkávat,“ připomněl Jaroslav Pustina, že většinu roku měla výuka zcela neobvyklý charakter, a bohužel i v zimních měsících.

Lyžařský výcvik se přitom musí chystat s velkým předstihem, je třeba zajistit ubytování, dopravu. Gymnázium kvůli tomu bude dělat výběrové řízení. V něm stanoví základní podmínky a vybere cestovní kancelář, která je nejlépe naplní. Pojede se jednou do Itálie, jednou na Slovensko, předem se určí oblast, rozsah ubytování nebo třeba termín.

Objednávka předem ale v sobě skrývá úskalí, které právě na gymnáziu museli řešit, když se minule akce rušily kvůli epidemické situaci a přijatým opatřením. „Rok jsem se s cestovkou hádal, než jsem z nich dostal peníze,“ říká na adresu neuskutečněného výcviku Jaroslav Pustina.