Největší česká mlékárna Madeta od ledna zřejmě zdraží výrobky nejméně o tři až pět procent. Rostou jí náklady na energie i pohonné hmoty, řekl v pátek generální ředitel Madety Milan Teplý v Jindřichově Hradci. Firma letos podle Teplého nedostane původně slíbených 100 milionů státních dotací, což se dozvěděla v září. Za letošní rok čeká podobný, možná mírně vyšší obrat než loni, zisk výrazně klesne, odpověděl Teplý na dotaz ČTK. Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo letos dotační program zemědělcům ve výši 230 milionů Kč. Madeta dotační sumu 100 milionů letos slíbenou neměla, řekl ČTK mluvčí MZe Vojtěch Bílý. Dále uvedl, že firmy s "výrazným" ziskem státní podporu nepotřebují.

Majitel mlékárny Madeta Milan Teplý. | Foto: Petr Zikmund

Loni měla Madeta čistý obrat 7,37 miliardy Kč a zisk po zdanění 212,9 milionu. Roční náklady na energie má kolem 400 milionů, příští rok vzrostou podle jejího odhadu nejméně o 50 milionů.

"Jak můžeme vyhovět přání vlády a především zákazníků, abychom zlevňovali potraviny? Počítáme s velkým, jasným, zřetelným a potvrzeným nárůstem (nákladů) ve všech možných směrech naší činnosti," uvedl Teplý. Společnost má podle něj 192 nákladních automobilů, které jezdí po dálnicích a dálniční poplatky příští rok stoupnou. Podle dřívějších informací ministerstva dopravy bude roční poplatek od března 2300 korun místo dosavadních 1500 korun. Ředitel Madety také zmínil zvýšení cen obalů, daní, odvodů.

"Madeta se dostala na velmi slušnou evropskou úroveň, jsme zainvestovaní. Ale teď mi připadá, že zejména potravinářské podniky naší velikosti, kterých není příliš, musí být nějak po právu potrestané, že jsou tak velké a že vytvářejí zisky. To přeci není možné, abychom vytvářeli zisky," řekl Teplý.

Madeta přidala k čerstvému mléku na pulty už i smetanu

Myslí si, že od ledna bude muset podnik zdražit výrobky o tři až pět procent, možná i o víc. Z roku 2024 má obavy. "Nedá se dělat nic jiného, musí se zdražit. Jedná se o to, o kolik, a o to, jak dalece budou mít lidi prachy, aby nezměnili nákupní zvyklosti. Kolik budou nakupovat, jestli nebudou kupovat jenom obchodní značky (řetězců). Jestli nebudeme cenově vypadávat z objednávky řetězců a nebudou to nahrazovat dovozem. To všechno je možné," dodal Teplý.

Potravinářství čelí podle ředitele Madety ohledně energií velkému tlaku, a z toho mlékárenství skoro největšímu. A firma stále neví, jak se změní příští rok ceny energií. "Mléko v technologických úpravách na jednotlivé výrobky neustále ohříváme a hned ho zase chladíme. Spotřeba (energií) je obrovská. O to horší je, že ani dnes vůbec netušíme, jak to bude v roce 2024 s energiemi. Lezeme z jednoho vládního baráku na druhý, snažíme se získat informace a nedozvíme se vůbec nic. A to, co se dozvíme, nebývá druhý nebo třetí den pravda," řekl Teplý.

Teplý kritizoval vládní rozhodování o dotacích. Firma se podle něj přizpůsobila dřívější informaci, že letos dotace dostane, ale v roce 2024 ne. "(Státní) pokladna je prázdná, co se dá dělat, kde bychom to brali. Ale když vám začátkem září řeknou, že ani ty letošní dotace nebudou, a vy máte objednanou investici, tak je to rána," řekl Teplý.

Madeta a Jihotrans darovaly českobudějovické nemocnici dvě sanitky

MZe pro letošní rok zrušilo národní dotační program na podporu zemědělských produktů, v němž chtělo rozdělit ze státního rozpočtu 230 milionů korun. Mluvčí MZe uvedl, že o tom informovalo letos v červenci. Dotační program byl pro velké potravinářské firmy.

"Smyslem dotací je pomoci tam, kde má stát nějaký svůj zájem. Konkrétně třeba sektor ovoce, který je náročný na práci a je pod velkým tlakem dovozů. Stejně tak třeba chmel, určitě nechceme přijít o věhlasný žatecký chmel. To jsou oblasti, které budeme podporovat, bez pomoci by byly ohrožené. Naopak velké firmy, které jsou dva roky po sobě ve výrazném zisku, opravdu nepotřebují na investice podporu státu. Dokážou investovat ze svého. Největší česká mlékárna Madeta loni čerpala 19 milionů korun (dotací)," sdělil Bílý.

Madeta měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 7,23 miliardy korun. Meziročně stouply o 21,7 procenta. Zisk po zdanění klesl o 14 procent na 212,9 milionu. Loňský rok označila firma za velmi obtížný. Vyplývá to z výroční zprávy. Zisk jí loni klesl druhý rok v řadě. Mlékárně loni klesla rentabilita tržeb téměř o 30 procent. Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka.