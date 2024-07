/OBRAZEM, VIDEO/ Vlny, jejichž světovou premiéru na karlovarském filmovém festivalu provázel desetiminutový potlesk, míří do letních kin v Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni a Boskovicích. Staly se divácky nejúspěšnějším filmem 58. ročníku festivalu. Součástí série předpremiér bude talkshow s herci a tvůrci, autogramiáda nebo fashion pop-up s originální kolekci filmového oblečení a doplňků od second handu 1981. Vlnami se filmoví fanoušci budou moct nechat unést ještě předtím, než ve čtvrtek 15. srpna oficiálně vstoupí do kin.

Filmtour Vlny se zastaví ve čtvrtek 8. srpna v plzeňském amfiteátru Lochotín a v pátek 9. srpna v českobudějovickém letním kině Háječek. Program je plánovaný od 19 hodin a návštěvníci se mohou těšit na autogramiádu s herci a tvůrci i stylový fotokoutek. Informační panely přiblíží zájemcům o historii fakta a události redakce mezinárodního života Československého rozhlasu. Před samotnou projekcí Vln na pódiu vystoupí i jihočeský rodák, režisér a scenárista Jiří Mádl se svými hosty i herci.

„Nepřeháním, když řeknu, že Jirka Mádl natočil velkofilm a vidět ho na velkém plátně je jedním slovem zážitek. Rádi bychom ho zprostředkovali co největšímu počtu diváků, proto s ním vyzáříme do největších letňáků napříč Českou republikou, aby na Vlny mohl zajít každý s kamarády, rodinou nebo dětmi a společně prožít příběh, který je tak trochu o nás všech,“ zve na speciální předpremiéru šéf distribuce Robert Švec z Bontonfilmu. Prvních sto diváků, kteří zakoupí vstupenky v předprodeji, je navíc získá za zvýhodněných 150 korun, další pak za cenu 200 korun. V nabídce bude také skupinové vstupné pro čtyři osoby za 600 korun.

Vlny filmtour Čtvrtek 8.8. Amfiteátr Lochotín, Plzeň

- vstupenky v předprodeji v sítí Ticketstream - ZDE. Pátek 9.8. Kino Háječek, České Budějovice

- vstupenky v předprodeji v kině Háječek - ZDE.

„Za Vlnami stojí spoustu let náročných příprav a rešerší, při kterých k nám dobré i špatné zprávy přicházely také ve vlnách. Všechno jsme nakonec překonali a teď, když je konečně hotovo, se těšíme, až se o naše historky z natáčení i skutečné události, ze kterých jsme čerpali, budeme moci podělit s diváky a popovídat si s nimi o tom, co je zajímá,“ dodává producentka filmu Monika Kristl.

Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Snímek Vlny ve 131 minutách vtáhne diváky do Prahy 60. let. Z rozhlasových přijímačů hraje rokenrol, studentské revolty mění svět a v proslulé redakci Československého rozhlasu působí pod vedením Milana Weinera novinářské celebrity své doby, jejichž plakáty zdobí zdi mnoha domácností. Mezi tehdejší žurnalistické ikony Jiřího Dienstbiera, Věru Šťovíčkovou nebo Luboše Dobrovského se dostává mladík Tomáš. Vlastně tak trochu omylem, místo v redakci bylo snem jeho mladšího bratra Pavla. Tomáš se dosud staral hlavně o to, aby byli oba v bezpečí. Netuší ale, že místní redaktoři jsou v hledáčku tajných služeb. Ty se o jejich činnost začnou zajímat o to víc, když se objeví nahrávka, jejíž odvysílání by mohlo změnit osudy mnohých. Čas se krátí, napětí narůstá, je třeba jednat. Stane se Tomáš jedním z těch, kdo se zapíší do historie, nebo bude chránit nezletilého sourozence, toho posledního, kdo mu po smrti rodičů zbyl? Napínavý snímek Jiřího Mádla o důležitosti rodiny, boji za svobodu a jedné nahrávce, která může změnit běh dějin, byl premiérově uveden na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Do kin Vlny vplují ve čtvrtek 15. srpna 2024.

Do filmu režisér obsadil Vojtěcha Vodochodského, Tatianu Pauhofovou, Stanislava Majera, Vojtěcha Kotka, Mariku Šoposkou, Petra Lněničku, Matyáše Řezníčka, Petra Halíčka, Martina Hofmanna, Jacoba Erftemeijera, Jana Nedbala, Tomáše Maštalíra nebo Igora Bareše. Vlny produkuje společnost Dawson Films. Distribuci má na starosti Bontonfilm. Koproducenty jsou Český rozhlas, Česká televize, Barrandov Studio a.s., innogy, Wandal Production a RTVS. Film vznikl za podpory Státního fondu kinematografie, Pražského audiovizuálního nadačního fondu, Plzeňského kraje a Audiovizuálneho fondu.

Program předpremiéry v kině Háječek v Českých Budějovicích:

18 h - Otevření areálu i bistra Háječek

18.30 h - Reprodukovaná hudba DJ Dave Pouštěč – Užijte si revoltující rockovou hudbu „sweet sixties".

19 h - Pražský secondhand 1981: Pop up fashion store / Módní retro přehlídka

19 h - Autogramiáda a fotokoutek – Nechte si podepsat a vyfotit se s vašimi oblíbenými herci a tvůrci z filmu Vlny.

20 h - Začátek talk show s tvůrci a herci – Moderovaná zábavná talk show.

21 h - Projekce filmu – Vychutnejte si exkluzivní předpremiéru nejočekávanějšího filmu tohoto roku.

Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl (37) se narodil v Českých Budějovicích. Známý je zejména z filmů Snowboarďáci, Konfident, Colette, Gympl, Probudím se včera, Děti noci a Hra. Hrál i v mezinárodních projektech Borgia, Interlude in Prague nebo Berlin Eins. Režíroval filmy Pojedeme k moři, Na střeše a Vlny.

Ústřední melodii k filmu Vlny nazpívala zpěvačka Ewa Farna: