Primátor Jiří Svoboda žádá občany o dodržování úředních hodin. Situaci kolem koronaviru se věnovala na svém zasedání také Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností České Budějovice.

„Chceme zajistit občanům i zaměstnancům bezpečné prostory, proto se dezinfikují výtahy, podlahy, stěny chodeb, dveře, madla schodišť, kliky u dveří i okénka na přepážkových pultech, židle a stoly na chodbách, tedy místa, kterých se dotýká hodně lidí. U každého vchodu do budov magistrátu jsou umístěny stojany s dezinfekčními prostředky," říká primátor Jiří Svoboda.

Jiří Svoboda zároveň vyzývá občany, kteří potřebují nutně vyřídit své záležitosti na magistrátu, aby důsledně respektovali stanovené úřední hodiny, které jsou v pondělí od 8.00 do 13.00 hodin a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin. Podatelny úřadu a městské informační centrum mají úřední hodiny beze změn. „Pokud to není nezbytně nutné, opakovaně doporučuji využívat prostředků dálkového přístupu, jako jsou datová schránka, email nebo telefonické projednání,“ dodává k aktuální situaci českobudějovický primátor.

Na úterý 12. ledna 2021 svolal primátor Jiří Svoboda zasedání Bezpečnostní rady ORP České Budějovice, po kterém následovalo pokračování přerušeného jednání krizového štábu. „Bezpečnostní rada doporučila schválit několik důležitých dokumentů pro oblast krizového řízení. Jde o Krizový plán ORP České Budějovice, který je pravidelně aktualizován ve čtyřletém cyklu. Dále rada doporučila ke schválení návrh nového Statutu krizového štábu ORP České Budějovice a Jednacího řádu krizového štábu ORP České Budějovice. Vedle těchto bylo rovněž schváleno přesunutí termínu nácviku výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží na rok 2022,“ uvedl k jednání Jiří Svoboda.

Po ukončení zasedání bezpečnostní rady pokračovalo přerušené jednání Krizového štábu ORP České Budějovice. „S kolegy jsme probírali aktuální informace z průběhu řešení pandemie Covid-19. Zejména současnou situaci v sociálních zařízeních, obsazenost tzv. krizových škol, jež pečují o děti rodičů zaměstnaných například ve zdravotnictví. Podrobněji jsme projednali i zapojení města v připravované výstavbě a provozu očkovacího centra v Pavilonu T1 českobudějovického výstaviště,“ dodal Jiří Svoboda.