Do jihočeské metropole pozvali britského rappera nebo alternativní kapely. V rámci programu Budějovického majálesu. Ten už začal první velkou hrou, kdy se po dvou letech vrací hon na mafiány. Desítky zapojených dobrovolníků se pokoušejí dopadnout přímo v ulicích pronásledované jedince. Nesmí se útočit ve školách a jídelnách.

Majálesový průvod v Budějovicích | Video: Edwin Otta

Nikdo, kdo se připojil k mafii, si teď nemůže být jist, kdy bude v Českých Budějovicích odhalen. V jihočeské metropoli se po dvou letech v programu Budějovického majálesu vrátili k velké hře, kdy se mladí lidé snaží dopadnout „svého“ mafiána.

Dvanáct škol, jejichž reprezentanti usilují o korunu krále majálesu, vyslalo do první soutěže studenty, z nichž každý dostal fotografii a jméno někoho z další školy. Úkolem pronásledovatele je najít nenápadně oběť, tak aby sám nebyl odhalen, a klepnutím na rameno dotyčného vyřadit ze hry. Nesmí se útočit ve školách a jídelnách. Na druhou stranu, každý pronásledovatel je sám zase někým třetím hledaný. Za každý „úlovek“ se získává bod. Celkový součet bodů z různých disciplín určí, kteří kandidáti na krále majálesu se dostanou do finále v poslední den programu na Sokolském ostrově.

Oficiálně začínají v neděli

Oficiálně a slavnostně bude 21. ročník Budějovického Majálesu zahájen v neděli 19. května 2024 a vyvrcholí v pátek 24. května. Návštěvníci i aktivní účastníci se mohou těšit nejen na tradiční královské disciplíny, ale také na autokino, opět se bude konat oblíbená Škola čepování, skate contest, graffiti jam, různé vzdělávací přednášky, divadelní představení a nachystán je hudební program, který vyvrcholí jako vždy na pátečním open air na Sokolském ostrově. Zde zahrají nejen tuzemští interpreti, ale také dorazí hudebníci z Anglie.

Budějovický Majáles jako multižánrový festival nabídne zábavu pro všechny, napříč generacemi. Je připraveno přes sedmdesát bodů programu. Cílem šestidenního festivalu není jen zvolit majálesového krále pro rok 2024, ale také oživit město a navázat vztah návštěvníků všech věkových kategorií s kulturou skrze spíše méně známé umělce. Dominantou programu jako každý jiný rok bude hudba.

Britský rapper nebo alternativní kapely

Na velkém pátečním open airu vystoupí třeba známý britský rapper Capo Lee, slovenský zpěvák a multiinstrumentalista FVLCRVM nebo alternativní elektronické duo z Prahy post-hudba a mnoho dalších. Během týdne bude připraven hudební program i v Žižkárně, kde zahraje třeba jazz-funková kapela Batáty, alternative-pop kapela Moontalks, Nastřižená hráz a další. Na hudební program budou moci návštěvníci zajít i do klubu MC Fabrika, kde zahrají punk rockové kapely Dopamine Youth a Prášek proti blbosti.

Součástí programu bude letos pestrá škála přednášek, ze kterých si vybere opravdu každý. Stejně jako loni se mohou návštěvníci těšit na přednášky o cestování, seberozvoji, ale také třeba o duševním zdraví. Ve spolupráci s Jihočeským divadlem bude připravena úniková hra v prostorách budovy Jihočeského divadla – Lék Dr. Stejskala. Ve spolupráci s Budějovickým Budvarem se opět uskuteční úspěšná Škola čepování. Součástí festivalu budou i letos body programu, na které bude potřeba rezervace, kvůli omezené kapacitě míst. Mezi tyto programy patří třeba již zmiňovaná Škola čepování nebo divadelní představení Ma Boi.

Majáles v Českých Budějovicích Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Tým pořadatelů ale dává tradičně majálesu i charitativní rozměr. Pravidelně se koná třeba Studentské krvebraní ve spolupráci s Českým červeným křížem a Nemocnicí České Budějovice. Má do řad dárců krve přivést nováčky z řad studentů. „S hrdostí můžeme sdělit, že naše snahy nejsou marné. Každý rok přibývá do registru dárců krve transfuzního oddělení budějovické nemocnice stále více statečných mladých lidí. Minulý rok se nám podařilo přivést k darování krve 193 prvodárců. V průběhu minulých 11 let to představuje celkem 2479 prvodárců krve z řad studentů. To jsou čísla, která mluví sama za sebe,“ uvedla za organizační tým majálesu Dominika Šimková.

Dvanáct škol v souboji o krále

V soutěži o královskou korunu se letos utká celkem dvanáct škol. Týden před festivalem už začala velká majálesová hra mafie (po dvou letech), při které přihlášení studenti mohou pomoci své škole získat více bodů. Králové a královny se tradičně utkají v královském běhu, v jamování a letošní novinkou bude studentské šachové klání, kde školy porovnají své síly. Finální disciplína a slavnostní vyhlášení Majálesového krále pro 2024 proběhne v pátek na Sokolském ostrově, kde se tři nejlepší královny/králové s nejvyššími počty bodů utkají při finálním boji o korunu.

Momentálně na platformě Donio probíhá veřejná sbírka, kde mohou všichni příznivci jedinečného Budějovického Majálesu přispět na realizaci letošního ročníku festivalu. Program je pro návštěvníky jako každý rok zcela zdarma.

Majáles v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Organizátoři Budějovického Majálesu budou dbát na pohodlí a bezpečnost obyvatel města dodržováním nočního klidu a v rámci prevence jsou připraveni na různé krizové situace. Po každé akci bude také zajištěn úklid.

O zapsaném spolku Budějovický Majáles se můžete dozvědět více na www.budejovickymajales.cz a bohatou fotodokumentaci z minulých ročníků najdete i na webu Českobudějovického deníku.