Závěrečný hudební program nabídne večer několik vystoupení až do půlnoci. Na větším pódiu (Borovka Stage) to budou třeba Skywalker nebo Bratři a na menší scéně (Malá Stage) pak Kamakaze nebo Snowy. Letos se koná již 19. ročník Budějovického Majálesu. Nabídl bohatý hudební vícežánrový program a také různé programy pro menší děti či divadelní vystoupení, takže zajímavou akci si mohl najít skoro každý.

Menší pódium pod Černou věží nabídlo mimo jiné na začátku akce představení kandidátů na krále nebo módní přehlídku. A v dalších dnech kulturní vystoupení přímo pod Černou věží.

Králem majálesu se letos stal Martin Tetour z Biskupského gymnázia. Zvítězil v tajné disciplíně. "Bylo to lidské Člověče, nezlob se," zmínila za organizační tým majálesu Jarmila Kytlicová. Kandidáta na krále majálesu tedy muselo provázet i štěstí, které se králi vždy hodí. BIGY získalo titul krále majálesu potřetí za sebou.

Oblíbenou akci připomněla pro Deník Jarmila Kytlicová. "Vše odstartovalo už v neděli 22. května na netradiční scéně Majálesového náměstí, které bylo vytvořeno na náměstí Přemysla Otakara II. v rohu u Černé věže. Majanáměstí se celý týden plnilo veřejností a studenty, kteří si přišli užít muziku od více jak deseti kapel, hlasovat pro svého krále, poslechnout si studentské jamy nebo se hodit do klidu v majáosvěžovně s deskovkami. V neděli zahájil program v šest hodin večer sbor Bárováček a Projekt SBOR. Poté se návštěvníkům představili všichni soutěžící králové, kterých bylo letos deset, a také jedna královna. Zahrála nizozemská skupina Leoparte a celý den skončil silent discem," řekla k overtuře majálesu Jarmila Kytlicová.

V pondělí byla hudba slyšet například od zpěvačky s unikátním hlasem Tea Sofia, zahráli .themayrevolution nebo Nixon Lads, proběhl jazz jam a také velký studentský jam. V Široku proběhla degustace vína, v kavárně Kabinet CB přednáška od bývalé velvyslankyně v Iráku Jany Hybáškové, anebo se návštěvníci mohli podívat na loutkové divadlo Rootstown v divadle SUD. V úterý zahráli I Love You Honey Bunny, Josefina Dusk, George Moon, Noam, Manu Destra a spousty dalších. Proběhla královská DJ battle, kterou vyhrálo BIGY a získalo za to 300 bodů do královské soutěže. "Mohli jste se dozvědět něco o udržitelné mobilitě ve městě nebo na procházce Město a voda, která se snažila představit vodu jako atraktivní téma," doplnila Jarmila Kytlicová. Také proběhl královský a školní běh, ve kterém zvítězil král ČAGu.

Středeční hlavní bod programu byla Travesti Show Golden Cats, která rozhýbala celý beduínský stan na Sokolském ostrově. Sokolský ostrov měl také netradiční scénu. Byly tam nainstalovány velké dřevěné žebříky, na kterých mohli návštěvníci sedět a celý beduínský stan byl vyzdoben žárovkami. Večer také proběhlo tradiční autokino na Náplavce s filmem Chvilky. Na Sokolském ostrově zahrála pražská skupina Dukla a v klubu Tempo probíhala Rap Night. Předtím v Tempu proběhl poslední studentský jam. Ve středu také skončila velká majálesová hra MAJAHUNT, která probíhala již od pátku 20. 5.

Ve čtvrtek proběhla například lekce jógy na střeše Heaven gymu a u Dynama jste si zase mohli vyzkoušet legální graffiti. Hudba byla slyšet například od Marjari nebo Cold Meat Party na Sokoláku, na náměstí zas zahráli Chief Bromden nebo Wyfe. Knedlo Zelo Wear prodávali svoje oblečení a zároveň našívali nášivky Budějovického Majálesu na Majanáměstí. Pro malé proběhl kurz od ateliéru A8000. A o současném ženském výtvarném umění se rozpovídaly 3Kurátorky.

Do finální disciplíny se dostali tři králové, kterým se podařilo nasbírat nejvíce bodů za všechny soutěže. Byla to třeba již zmíněná DJ battle, královský běh, turnaj ve frisbee a fotbalu, různé majálesové výzvy nebo hra MAJAHUNT. Na první příčce skončil Martin Tetour z BIGY s 4330 body, poté byl Adam Hric z GJVJ se 3890 body a třetí a poslední, kdo postoupil do finální disciplíny byl Jiří Dušák z Gymnázia Jírovcova s 3484 body.

"Během celého týdne byla v parku Na Sadech k vidění výstava Máš předsudky? & Bez souhlasu. Také probíhala majálesová přeměna autobusu, který bude jezdit další dva roky. Organizátoři Budějovického Majálesu dbali na pohodlí a bezpečnost obyvatel Českých Budějovic dodržováním nočního klidu a v rámci prevence byli připraveni na různé krizové situace. Po každé akci byl také zajištěn úklid," zdůraznila Jarmila Kytlicová.

"Budějovický Majáles je nezisková organizace tvořená převážně středoškolskými studenty. Naší hlavní činností je organizace pětidenního multižánrového festivalu, který přináší alternativní kulturní program pokrývající téměř celé centrum Českých Budějovic. Kromě přípravy festivalu, která trvá každoročně více než 8 měsíců, se Budějovický Majáles soustředí i na svou celoroční činnost v podobě charitativních sbírek či dlouhodobého oživení veřejné prostoru. V minulých letech jsme stáli například u rekonstrukce Žižkovských kasáren či u oživení zchátralých nádražních podchodů v Nádražní ulici," doplnila Jarmila Kytlicová.