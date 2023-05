Majálesovým průvodem a volbou krále vrcholí v pátek 26. května 2023 Budějovický Majáles. Kulturní tečkou je tradiční večerní páteční koncert na Sokolském ostrově.

Budějovicemi prošel majálesový průvod. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Budějovický Majáles nabídl v týdnu od 22. května 2023 bohatý program. Pro všechny zájemce byly připraveny exkurze na zajímavá místa, přednášky, koncerty, výstavy, autokino, graffiti jam, škola čepování a jiné akce. Bojovalo se i o titul krále majálesu, což je výsledek několikadenní hry jedenácti škol a finálového klání na Sokolském ostrově v pátek.

Dominantní byla na jubilejním dvacátém Budějovickém Majálesu hudba. V týdnu přibyla stage Českého rozhlasu Rádia Wave, kde vystoupili umělci vybraní právě tímto rádiem, kapela Viah nebo třeba zpěvačka Marjari. Na velkém pátečním open air vystoupí alternativní a popoví Bert & Friends, diskžokej věnující se elektronické hudbě Ventolin nebo mnohožánrová kapela Whyowhy a mnoho dalších.

Už 17. května začala velká hra mezi školami, která určila tři finalisty souboje o krále majálesu. Celé školy se zapojily do hry Majanález, ve které jde o to, že na internet se dá fotka místa, které je třeba poznat a dojet tam co nejdříve, případně tam splnit nějaký úkol. V Budějovicích zpravidla na kole… Kandidáti na krále plnili několik dnů řadu úkolů.

Loni se do finále dostaly Biskupské gymnázium, Gymnázium J. V. Jirsíka a Gymnázium Jírovcova a nasbírat musely hodně přes tři tisíce bodů. Králem majálesu se stal v roce 2022 Martin Tetour z Biskupského gymnázia. Zvítězil v tajné disciplíně. "Bylo to lidské Člověče, nezlob se," zmínila za tehdejší organizační tým majálesu Jarmila Kytlicová. Kandidáta na krále majálesu tedy muselo provázet i štěstí, které se králi vždy hodí. BIGY získalo vloni titul krále majálesu potřetí za sebou.