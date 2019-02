České Budějovice – Nelehký úkol měli před sebou studenti budějovického Gymnázia Česká, když v listopadu odjížděli do Brna. Na zdejší Masarykovu univerzitu mířili totiž za obhajobou loňského prvenství v soutěži o nejlepší školní časopis v kategorii II. stupně základních škol a středních škol.

S oceněním, které získali v Brně, se pochlubili (zleva) Daniel Jašek, Jiří Hejduk a v horní řadě Alice Nováková a učitel Lukáš Boček. | Foto: Deník/ Klára Skálová

Cesta to nebyla zbytečná. Také letos se stal jejich školní časopis – Magazín64 – nejlepším v České republice.

VZÁJEMNÁ SYMBIÓZA

„Já jsem to tak trochu čekala, protože si myslím, že je náš časopis super,“ komentovala se smíchem vítězství Vanda Hájková, studentka 4. ročníku a jedna ze členek redakce. „Myslím, že náš časopis působí nejvíc profesionálně, obsah cílí na všechny věkové skupiny, a kdybych jej třeba viděl v obchodě, tak by mě nenapadlo, že je to časopis, který píší studenti,“ vyzdvihl grafickou stránku Daniel Jašek z 2. A, který má v časopise rubriku věnovanou filmovým recenzím. „Máme dobrého pana šéfredaktora,“ nešetřil chválou na adresu Lukáše Bočka, který na gymnáziu vyučuje český a anglický jazyk a s nápadem na založení školního časopisu před dvěma lety přišel.

„Měl jsem nějaké zkušenosti z novin a věděl jsem, že nechci pomyslně jen učit češtinu, že chci, aby to mělo nějaký přesah,“ vysvětloval Lukáš Boček. „I kdybych ale měl sebevíc zkušeností, bez témat a článků od studentů by to takhle nikdy nedopadlo,“ poukázal na důležitý fakt. Jejich časopis vychází totiž právě jen z témat navržených studenty.

POČTENÍ I V ANGLIČTINĚ

To ocenila i porota letošního ročníku soutěže, jež redakci Magazínu udělila 2. místo za obsah, stejné pořadí obsadila i co se grafiky týče. „Loni jsme za grafiku získali místo první a dostali jsme i diplom za titulku, takže je vidět, že se konkurence zlepšuje,“ řekl Lukáš Boček. Ten má redakci, co se složení týče, genderově celkem vyváženou.

Jedním z reprezentantů mužské části redakce je Jiří Hejduk. „Hodně psát jsem začal už na základce, kde jsem se účastnil soutěží. V 9. třídě jsem psal povídku, s níž jsem byl 10. v kraji. A od té doby píši. Docela mi to jde a také mě to baví,“ řekl skromně student 2. ročníku. V časopise má tak na povel právě rubriky věnované povídkám.

Pro Alici Novákovou je letošní celorepublikové kolo posledním. Coby studentce4. ročníku její éra v časopise končí s posledním zvoněním. Její doménou byly přitom rozhovory, jako zkušenější si napsala i úvodník, ten v posledním čísle dokonce vystřihla v cizím jazyce. „V krajském kole nám vytýkali, že máme v časopise málo cizojazyčného luštění. Zrovna jsem měla psát úvodník, tak jsem si řekla, že ho napíšu v angličtině a ještě tam to cizojazyčné luštění propašuji,“ dodala.