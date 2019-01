Pasov – Stavění májky patří u sousedů ke zvykům ještě rozšířenějším než u nás. Tamní noviny byly i letos plné informací o této tradici.

Májka ve Zwieselu. | Foto: Deník/repro PNP

Tak v Schönau na Königsee sklouzl při lezení po májce z 15 metrů 17letý chlapec a se zraněními byl vrtulníkem přepraven do nemocnice. V rakouském Villachu neznámí „zloději“ podřízli májku tak nešikovně, že při pádu poškodila několik aut a fasádu. Škoda je 30 000 eur. „Pravděpodobně jako nejstarší zloději májek v Bavorsku ,ukradli´ obyvatelé seniorského domova v Deggendorfu, vybaveni chodičkami a pojízdnými křesly, šestimetrovou májku svého ústavu. Až po příslibu klobás, kořaličky a uspořádání zahradní slavnosti strom vrátili.“



Podle PNP vztyčili letos nejvyšší májku v Eicherlohu u Mnichova. „Má měřit 57 metrů. K jejímu postavení musel pomoci autojeřáb,“ píše list. V příhraničním Zwieselu postavili májku po dvouleté přestávce. Spolek sedláků porazil v lese 39 metrů vysoký smrk. Na náměstí jej dopravili koňským povozem a po slavnostním programu jej zapustili do dva a půl metru hluboké jámy. „I tady byla pro jistotu májka vztyčena jeřábem,“ píše PNP.

Jak nekrást

Linecký list OÖN zaznamenal, že v noci na 29. duben „pivní parta“ z Gmundenu ukradla májku v sousedním Traunkirchenu a převezla ji přes vodu. Na místě zanechala telefonní číslo. „Starosta Traunkirchenu Peter Aschenbrenner ale nikam nevolal, aby májku podle zvyku vykoupil,“ píše list. „Ti žádný sud piva nedostanou, řekl. Gmundenští prý porušili pravidla dodržovaná v Solné komoře. Jimi ukradený strom teprve ležel k vyschnutí – nebyl ozdoben a nestál. „Když se ,zloději´ o výkupné hlásili, byli odbyti – mohou si prý strom zpracovat na palivo, řekl jim starosta. Kdyby prý ukradli májku podle zvyku, neváhal by a vyplatil ji.“



Zklamaní sousedé naopak tvrdí, že vše bylo v pořádku, a argumentují, proč že jsou tedy všechny májky celé dny před vztyčením schovávány a zabarikádovávány, když by se koneckonců nesměly krást. „Přesto si štamtyš v Gmundenu vymyslel hezké gesto, které by mělo rozdílné názory vyhladit,“ dodávají OÖN. „Rozřezali ukradenou kládu na 78 porcí a rozprodali. Vytěžených 390 eur pak předali traunkirchenské mateřské školce…“

Krátce

NEZAMĚSTNANOST v okrese Freistadt byla koncem března 4,4 procenta, což bylo nejméně v celém Rakousku. V Horních Rakousích činila 6,8 procenta, v Rakousku 8,6. Linecký deník OÖN poznamenává, že oživení ekonomiky zřejmě pokračuje, v Horních Rakousích klesla nezaměstnanost s koncem dubna neoficiálně na 4,4 procenta.



MĚSÍCEM NEHOD by se mohl jmenovat máj. Riziko na rakouských silnicích se každoročně v květnu silně zvyšuje, konstatovaly OÖN. „V průměru posledních pěti let docházelo v květnu denně ke 125 dopravním nehodám se 159 zraněnými a každý týden zahynulo průměrně čtrnáct lidí. Podle šetření Rakouského dopravního klubu to je o 40 procent víc než v předchozích měsících. Nehod s účastí dětí pak v květnu přibývá dokonce o 65 procent.“

Mezi účastníky nehod je v květnu pod vlivem alkoholu průměrně o sto lidí víc než v jiných měsících. To je nárůst rovněž 40 procent.



SETKÁNÍ 20 STAROSTŮ příhraničí Rakouska a ČR se konalo v Rainbachu. „Obě strany se zajímaly především o národní podmínky financování základního školství či kompetencí starostů ve věci údržby místních komunikací,“ poznamenal list OÖN. Jako podnětný zmínil postřeh, že podíl žen ve funkci starostek je v Čechách o mnoho vyšší než v Rakousku. „Pro příští rok pozval účastníky k dalšímu setkání starosta Nových Hradů Vladimír Hokr,“ uzavírá deník. „Tam má vzniknout během tohoto roku přímo na hraničním přechodu v Phyrabrucku skanzen na téma Život na hranici.“