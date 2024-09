Maker Faire je celosvětový koncept festivalu oslavujícího kreativitu, vynálezce a inovátory všeho druhu. V prostorách Žižkárny čekají na návštěvníky nadšenci a tvořiví lidé, kteří je zasvětí do tajů svých důmyslných projektů, zapojí do workshopů a nechají je si vše vyzkoušet. „Čtvrtý ročník Maker Faire slibuje i letos spoustu zajímavých projektů. Představíme projekt místního FabLabu, který by měl v Budějovicích vzniknout a osobně se těším na nápady a projekty místních studentů středních škol. Narozdíl od jiných akcí nás odlišuje přímý kontakt návštěvníka s tvůrci, kdy se může na cokoliv zeptat nebo si přímo na stánku vyzkoušet různé aktivity a také si něco vytvořit,“ uvádí organizátorka festivalu Barbora Pešek.

Co si nenechat ujít?

1. Představení projektu ZEVO Vrato - místa, kde by se měl do budoucna otevřít FabLab. Celý den budou na místě workshopy 3D tisku, které představí, jak by mohl program v plánovaném projektu FabLabu vypadat. Jde o projekt architektonického ateliéru A8000 a Make More, který by ve spojení se ZEVO Vráto v připravovaném Energetickém parku České Budějovice vytvořil unikátní prostor, podporující další vzdělávání, spolkový život a trávení volného času obyvatel města.

2. Funkční prototyp autonomního zemědělského robota od společnosti Roboton. Návštěvníci se mohou podívat také dovnitř robota, který slibuje precizní robotické setí, zalévání i likvidaci plevelů bez chemie.

close info Zdroj: Maker Faire zoom_in Čtvrtý ročník festivalu plného moderních technologií, bádání, pokusů a workshopů se uskuteční v sobotu 14. září v budějovické Žižkárně.

3. RC Falcons z Vysoké školy technické a ekonomické představí aktivity, kterým se ve škole věnují. Klasické drony i ty s termovizí, ukázky letecké akrobacie s mikrodronem i RC letadlem a nabídnou také možnost vyzkoušet si pilotáž závodního dronu na simulátoru. Lákadlem bude také auto s FPV systémem, které slibuje digitální přenos obrazu. Na stánku VŠTE si budou moci návštěvníci vyzkoušet také virtuální realitu. ¨

4. Funkční zachráněné staré počítače Commodore C64, Amiga i další, kterým se iniciativa ByteFEST snaží dát druhou šanci a uchránit je od smutného konce v červeném kontejneru nebo ve sběru.

close info Zdroj: Maker Faire zoom_in Čtvrtý ročník festivalu plného moderních technologií, bádání, pokusů a workshopů se uskuteční v sobotu 14. září v budějovické Žižkárně.

5. Únikovka z lodního kontejneru pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Bosch si pro návštěvníky přichystal speciální únikovou hru na 15 až 20 minut. S měřící technikou Bosch Professional budou zájemci hledat správný kód, díky kterému se jim podaří z lodního kontejneru dostat ven.

Zdroj: TZ Maker Faire