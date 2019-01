Rudolfov - Lucka Smržová z Rudolfova zaujala porotu a získala Zvláštní cenu za netradiční pojetí v soutěži Celé Česko čte dětem

Školačka Lucie Smržová z Rudolfova je velmi nadaná a talentovaná výtvarnice. Prokázala to i v malířské části soutěže Celé Česko čte dětem, kde získala od poroty Zvláštní cenu za netradiční pojetí. Na snímku si prohlíží také úspěšný loňský obrázek. | Foto: Deník/ Pavel Kroupa

Do celostátní výtvarné soutěže Plakát Celé Česko čte dětem 2011 přišel její obrázek až lehce po uzávěrce. Přesto však porotu okouzlil a udělila mu Zvláštní cenu za netradiční pojetí. V konkurenci 1902 dětských malířských prací z celé republiky je to obrovský úspěch.

„Měli jsme nakreslit to, co máme poblíž, co nás zajímá nebo co máme rádi. Dala jsem tam domácí mazlíčky, sport a rodinu,“ říká skromně 10letá Lucka Smržová z Rudolfova, žákyně 4. B tamní základní školy. Není to přitom její první úspěch.

Už loni se významnou měrou podílela na vytvoření obrázku na téma Zmrzlinový svět, se kterým pak škola bodovala v soutěži společnosti Twister. Skončili na druhém místě v Jihočeském kraji a na 12. v rámci celé republiky. Organizátoři tehdy vybírali z celkového počtu 2290 přihlášených prací.

Kromě toho bodovala Lucka i v soutěži Českobudějovického deníku, která se týkala zimních radovánek. Jako výhru si odnesla lyžařskou helmu. Malování je jejím největším koníčkem. Navštěvuje i výtvarný kroužek, kde její umělecké dílo vznikalo. Jeho vytvoření jí zabralo asi čtyři hodiny. „Použila jsem vodovky, tempery, křídy, pastelky, prostě všecko, co mi přišlo pod ruku,“ vysvětluje Lucka.

Když se dozvěděla, že její obrázek uspěl, byla podle svých slov trochu mimo. „Paní učitelka úplně skákala radostí, a já jsem pořádně nevěděla, co mám dělat. Když jsem to řekla doma, tak mamka hned vlezla na počítač a začala to hledat. Měla jsem z toho velkou radost,“ směje se malá výtvarnice. Za odměnu dostala knížky, rozvrhy, keramickou kočičku, stolní hry i záložky. Přestože ráda čte, do vyhraných knih se prý zatím ještě nepustila. „Jednu knížku jsem si teď koupila v Albatrosu a kromě toho mám ještě tři nové, tak nevím, jakou mám začít,“ zmiňuje Lucka Smržová.

Kromě malování ji velmi baví i volejbal, kterému se věnuje už tři roky. Stará se i o poněkud netradičního domácího mazlíčka – ještěrku Agátu. „Musí se jí hodně vyměňovat písek a dávat voda, salát, cvrčci i červi. Taťka má ještě ve voliéře ptáky – stehlíky, kardinály a podobně,“ popisuje školačka se zaujetím. Baví ji i jízda na kole a běhání po zahradě. Občas se dokonce pere s taťkou. „Mám také hrozně ráda kočky a koně. V létě jezdím na tábory pod Kleť, kde na nich jezdíme,“ chlubí se Lucka. Letos prý také určitě vyrazí. Poměrně jasnou představu má i o své budoucnosti. Vzhledem k tomu, že nejraději maluje zvířata, chtěla by se stát veterinářkou.

Svými kouzelnými obrázky pravidelně obdarovává své blízké. Třeba mamka už jich prý má na půdě plné tři bedny. „Vždycky, když se mi chce, zasednu ke stolku a něco nakreslím. Jsou to spíš menší obrázky, nic moc velkého doma nedělám,“ podotýká Lucka. Na její úspěch je náležitě pyšná i učitelka výtvarné výchovy Květoslava Žemličková.

„Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé. Chtěli jsme tím podpořit dětské čtení. U zápisu totiž zjišťujeme, že děti jsou velmi dobře vybaveny po technické stránce – umí perfektně používat mobily a počítače, ale čtení už jim dneska moc neříká. Po verbální stránce jsou na tom proto o něco hůř,“ zdůvodňuje Žemličková. Zároveň dodává, že je to velká škoda, protože společné čtení umožňuje rodičům trávit s dětmi víc času. Dětem navíc umožňuje rozvíjet soustředění, zdokonaluje znalost jazyka a v neposlední řadě podporuje myšlení a obohacuje je o nejrůznější vědomosti.

„Lucka je velmi milá a skromná žákyně, která dělá svými úspěchy nám všem obrovskou radost. Přejeme jí proto ještě mnoho dalších výtvarných počinů a ocenění,“ uzavírá s patřičnou hrdostí v hlase Květoslava Žemličková. K tomuto přání se připojuje i redakce Českobudějovického deníku.